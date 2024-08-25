Ізраїль вдарив по об'єктах "Хезболли": терористи заявили про відповідь

Ізраїль завдав ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані, щоб запобігти підготовці терористів до запуску ракет і снарядів по ізраїльській території.

Про це повідомляє The Jerusalem post.

За словами представника ЦАХАЛ Даніеля Хагарі, нещодавно було виявлено підготовку "Хезболли" до ракетних атак по Ізраїлю. У відповідь ізраїльські сили завдали попереджувальних ударів по цілях у Лівані, звідки планувалися атаки на цивільне населення Ізраїлю.

Хагарі також повідомив, що від 8 жовтня 2023 року терористи випустили понад 6700 ракет, снарядів і безпілотників по ізраїльських будинках і громадах.

З його слів, "Хезболла" продовжує готуватися до подальших обстрілів, включно з використанням ракет і дронів.

"Ми бачимо, що "Хезболла" готується до великомасштабного нападу на Ізраїль, наражаючи на небезпеку цивільне населення південного Лівану. Ми закликаємо людей, які перебувають у районах активності "Хезболли", негайно залишити ці зони задля своєї безпеки", - йдеться в заяві ЦАХАЛ.

За інформацією видання Times of Israel, влада Ізраїлю оголосила в країні режим "особливої ситуації" на 48 годин.

Тим часом телеканал Al Mayadeen повідомив, що рух "Хезболла" випустив у напрямку Ізраїля понад 70 ракет.

Що передувало

Ситуація на Близькому Сході сильно загострилась минулого місяця. 13 липня Ізраїль вдарив по Сектору Гази, ліквідувавши командира бригади ХАМАС Рафаа Саламеха в Хан-Юнісі.

Ізраїль стверджує, що вдарив по місцю базування командирів ХАМАС. У Газі заявили про 71 загиблого, а також командира військового крила угруповання Мухаммада Дейфа.

ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію лідера бойового крила ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Він був головним організатором нападу 7 жовтня.

27 липня "Хезболла" вдарила по футбольному полю з дітьми в Ізраїлі: 10 людей загинули, десятки поранені.

Ізраїль атакував Бейрут у відповідь на удар "Хезболли", через який загинули діти.

А 31 липня в Тегерані (Іран) вбили лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханію, який приїхав на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіана. ХАМАС звинувачує Ізраїль, однак офіційно Ізраїль цього не коментував.

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