Ізраїль вдарив по одній із головних військових авіабаз Сирії, яку використовує Росія

Сирійська армія заявила, що Ізраїль ударив по середземноморському портовому місту Тартус (Сирія). Також була атакована одна з головних військових авіабаз країни, що використовується Росією.

Двоє сирійських солдатів загинули та шестеро отримали поранення внаслідок авіаудару ізраїльської авіації по середземноморському портовому місті Тарту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійські ЗМІ.

Зазначається, що останній удар також завдано поряд із військовою базою в південній частині Хами, військовим аеропортом Шуайрат на південний схід від центральної провінції Хомс. Ця база є однією з головних військово-повітряних баз країни, яку Росія укріпила та використовувала для проведення рейдів проти повстанців.

Удари були завдані поблизу єдиної середземноморської бази російського флоту в порту Тартус, де стоять російські військові кораблі. Крім того, поблизу розташована також російська авіабаза Хмеймім.

Ізраїльські та регіональні військові експерти вважають, що ці удари є частиною ескалації конфлікту низької інтенсивності, метою якого є уповільнення посилення Ірану в Сирії.

Зазначається, що втручання Росії на боці Ірану допомогло переломити хід війни на користь президента Сирії Башара аль-Асада в конфлікті в країні, який триває більше десяти років.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

У червні цього року українське посольство в Ізраїлі звинуватило чинний уряд цієї країни на чолі з Беньяміном Нетаньягу у налагодженні тісної співпраці з Російською Федерацією на тлі масштабної агресії, яку веде Кремль проти України, де проживає значна єврейська громада.

Пізніше Україна та Ізраїль взагалі опинилися на межі дипломатичного скандалу, зокрема через відсутність військової допомоги попри участь представника країни в засіданнях у форматі Рамштайн.

В Україні висунули пропозицію скасувати безвізовий в’їзд для громадян Ізраїлю, а представникові цієї країни заборонити присутність на "Рамштайнах". Така ініціатива з'явилася після небажання Тель-Авіва допомагати Україні зброєю, а також недружнього ставлення до українських біженців у цій країні, для яких припинили програму медичного страхування.

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