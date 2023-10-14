Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази, десятки загиблих - WP

Під час ізраїльскої атаки на Сектор Гази загинули десятки людей, які евакуювалися, і понад 200 поранені.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Палестини в Секторі Гази.

У відомтсві зазначили, що уздовж дороги Салах Аль-Дін розкидані тіла, зокрема кількох маленьких дітей. Від охоплених вогнем автомобілів здіймається чорний дим.

Нагадаємо:

7 жовтня ХАМАС вторгнувся на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування Сектора Гази. З ізраїльського боку щонайменше 1 300 загиблих, з палестинського — майже 1 500. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.

Ізраїль продовжує авіаатаки. ХАМАС відмовляється від перемовин про обмін заручниками. Серед загиблих в Ізраїлі — семеро українців.

Напередодні Ізраїль наказав мешканцям північної частини Сектора Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин. Це викликало обурення в ООН.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що піхота і танки увійшли на територію Сектору Газа. Це здійснюється в межах "локальних рейдів", щоб очистити територію від потенційних терористів і знайти ізраїльтян, які зникли безвісти.

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