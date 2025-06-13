Ізраїль вдарив по ядерним обʼєктам Ірану: чи допоможуть Тегерану його «друзі» і що чекає близький Схід

Реклама

В операції «Висхідний лев», яка, за словами премʼєра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, триватиме стільки, скільки буде потрібно, вже було задіяно 200 винищувачів. Перша серія ударів почалася в ніч проти пʼятниці, 13 червня, і тривала до самого ранку. За словами речника Армії оборони Ізраїлю Еффі Дефріна, по всьому Ірану вражено понад 100 цілей, скинуто більше 330 різних боєприпасів.

Нетаньягу, говорячи про «вирішальний момент в історії Ізраїлю», наголосив, що вражений головний іранський ядерний обʼєкт зі збагачення урану в Натанзі. Як пише The Times of Israel, посилаючись на оцінки військових, до цих ізраїльських ударів Тегеран мав достатньо збагаченого урану для створення 15 ядерних бомб. Хоча Нетаньягу в пʼятницю, 13 червня, в ранковому відеозверненні говорив, що за рік чи навіть місяці Іран може зробити 9 ядерних бомб, а також 10 тис. балістичних ракет за три роки, які може потім навіть передати своїм терористичним проксі.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже підтвердив удар по ядерному обʼєкту в Натанзі. Загинули також не менше шести іранських фізиків-ядерників, близький радник іранського лідера Алі Шамхані, головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерал Хоссейн Саламі (який вважався одним із найвпливовіших військових в Ірані), начальник штабу ЗС Ірану Мохаммед Багері та командувач штабу з надзвичайних ситуацій Хатам-Гулям Алі Рашид. Всього, за останніми даними, загинуло 20 іранських командирів.

Реклама

Ще вранці, 13 червня, Іран запустив понад 100 безпілотників по Ізраїлю у відповідь. Очікується також масований ракетний обстріл. Нетаньягу вже попередив жителів Ізраїлю, що їм, можливо, доведеться залишатися в бомбосховищах набагато довше, ніж зазвичай, тому треба запастися всім необхідним - їжею, одягом тощо. Дональд Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани Ізраїлю завдати ударів по ядерним і ракетним обʼєктам Ірану, додавши, що США готові захищати свої сили на Близькому Сході та допомогти Ізраїлю в разі ударів у відповідь. Власне, відбивати іранські контратаки вже допомагають і британські ВПС.

Проте, головне питання досі залишається без відповіді: чи стануть ізраїльські удари по ядерним обʼєктам Ірану початком великої війни на Близькому Сході? Чи кинуться на допомогу Ірану його «друзі» - Росія і Китай? Якщо так, які ризики це несе для України? Про це читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ураження ядерних обʼєктів: чи має Ізраїль відповідну зброю

Ізраїль заздалегідь закрив свій повітряний простір, а по країні спрацювали сигнали тривоги. На свої мобільні телефони люди отримали сповіщення щодо очікуваної контратаки Ірану, тому всіх попросили залишатися в безпечних місцях. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив в країні надзвичайний стан, а Нетаньягу скликав засідання свого кабінету. Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еял Замір заявив, що військові мобілізують десятки тисяч солдатів і готуються до відбиття можливої атаки по всій лінії свого кордону.

Одночасно з масштабними авіаударами ВПС Ізраїлю, Моссад провів таємні диверсійні операції в тилу Ірану проти його систем ППО та ракетних об'єктів. Зараз не можна точно сказати, де і що конкретно пошкоджено. На оцінку ізраїльських ударів по іранським ракетним, ядерним та іншим обʼєктам знадобляться дні чи навіть тижні. Точно відомо, і це підтвердило МАГАТЕ, про удар по головному ядерному обʼєкту Ірану в Натанзі, де Тегеран виробляв переважну більшість свого ядерного палива. Щодо ще одного ядерного обʼєкту Фордоу, захованого глибоко під горою, МАГАТЕ не підтверджує його враження.

Реклама

Крім того, як повідомляє CNN, посилаючись на військових експертів, Іран роками зміцнював свої ядерні обʼєкти. Деякі з них знаходяться глибоко під землею. Наприклад, Фордоу розташований на глибині близько 800 м. Ядерний обʼєкт зі збагачення урану в Натанзі теж знаходиться на глибині близько 450 м і захищений високоармованим бетоном. Підземні ядерні об'єкти Тегерана з'єднані тунелями з поворотами на 90 градусів. За словами експертів, крилаті ракети не можуть розвернутися на 90 градусів. Тому для враження обʼєктів такої складності потрібні цілі серії повітряних атак разом із, напевно, роботою Моссаду «на землі». До того ж, західні ЗМІ, посилаючись на американських посадовців, неодноразово повідомляли, що Ізраїль не має відповідної зброї, яка б могла пробити підземні бункери.

На додачу, як пише The New York Times, у 2010 році США та Ізраїль (хоч вони ніколи це не підтверджували) вже здійснювали спробу знищити іранську ядерну програму.

«Це була кібератака (Вашингтон і Тель-Авів розробили компʼютерний вірус Stuxnet, а сама спецоперація мала назву «Олімпійські ігри - Ред.), яка впровадила шкідливе програмне забезпечення в іранську ядерну систему та знищила центрифуги. Проте в цілому це сповільнило розвиток іранської ядерної програми лише на рік чи два. А коли програма повернулася, вона була масштабнішою, ніж будь-коли», - пише NYT.

Замирення не допомогло: Іран розуміє лише силу

Пізніше в пʼятницю, 13 червня, речник Армії оборони Ізраїлю Еффі Дефрін повідомив, що удари ЦАХАЛу завдали серйозної шкоди підземному ядерному обʼєкту в Натанзі. Ізраїль також завдав удару по військовому аеропорту в північно-західному іранському місті Тебріз, по околицях Тегерана та інших обʼєктах. Іранські проксі - терористичні угрупування ХАМАС і Хезболла - досі нічого не сказали про будь-яку військову відповідь Ізраїлю. Проте, нічого дивного в цьому немає, адже за ці понад два роки, після того як ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, Ізраїлю разом із союзниками вдалося суттєво послабити іранські проксі.

Реклама

«Друзі» Ірану - Росія і Китай - засудили ізраїльські удари по іранським ракетним, ядерним та іншим обʼєктам. Речник МЗС КНР, а Китай купує підсанкційну іранську нафту, Лінь Цзянь заявив, що Пекін «глибоко стурбований ударом Ізраїлю по Ірану та виступає проти порушення суверенітету, безпеки та територіальної цілісності Ірану». МЗС РФ осоромилося ще більше. Свою заяву про «неспровоковані військові удари по суверенній державі-члену ООН, його громадянам, сплячим мирним містам…», російське відомство супроводило світлиною українського Маріуполя після російських бомбардувань.

Доволі жорсткий допис у своїй соцмережі Truth Social пізніше після своїх попередніх заяв зробив і Дональд Трамп. Він дописав, що давав Ірану шанс за шансом, щоб укласти нову ядерну угоду, попереджаючи, що буде набагато гірше.

«Деякі іранські прихильники жорсткої лінії висловлювалися сміливо, але вони не знали, що станеться. Всі вони зараз мертві, і буде тільки гірше. Наступні вже заплановані атаки будуть ще жорстокішими. Іран повинен укласти угоду і врятувати те, що колись було відоме як Іранська імперія. Просто зробіть це, поки не пізно», - звернувся до Тегерана президент США.

Проте, Трамп, який одного разу пригрозив Тегерану «небаченими бомбардуваннями», і його адміністрація не завжди говорили з Іраном з позиції сили. ТСН.ua вже писав, що, як і про війну Росії проти України, так і про війну Ізраїлю з іранським проксі ХАМАС, Трамп теж заявляв, що «це не наша війна». На свій другий президентський термін Дональд Трамп заходив принаймні з двома зовнішньополітичними перемогами, які йому забезпечив Джо Байден: жорсткішими санкціями проти Росії, які обвалили рубль до найнижчого від початку повномасштабного вторгнення 2022 року рівня, та перемир’ям між Ізраїлем і ХАМАСом. Про припинення вогню, як і про звільнення заручників, до регіону їздив домовлятися вже відомий українцям Стів Віткофф.

Реклама

Свої «посередницькі» послуги щодо домовленостей з Іраном Трампу пропонував і Путін. Зокрема 4 червня під час останньої телефонної розмови з очільником Кремля, президент США опублікував пост на Truth Social, де, серед іншого, зазначив: «Путін запропонував взяти участь у переговорах з Іраном і, можливо, допомогти швидко завершити це питання». Проте ані це, ані миротворчі потуги вже відомого спецпосланця Трама по Близькому Сходу та особистим контактам з Путіним Стіва Віткоффа, ані прямі сепаратні переговори США з ХАМАСом не дали результатів.

Що буде далі: наслідки для Близького Сходу та України

Не можна сказати, що масовані удари Ізраїлю по ядерних обʼєктах Ірану стали несподіванкою. Про це говорили протягом останніх двох місяців, а західні ЗМІ змагалися в оцінках, коли саме це може статися. Не є секретом також і те, що Трамп хоче укласти з Іраном нову угоду, яка поховає ядерну програму Тегерана. В ідеалі вона має бути кращою за угоду Обами 2015 року, з якої Трамп вийшов, щойно перетнув поріг Білого дому під час свого першого президентського терміну.

Протягом тривалого часу в адміністрації Трампа підкреслювали, що нова угода має зупинити не лише іранську ядерну програму, а й програму балістичних ракет (яку близькосхідні союзники США бачать як загрозу своїй безпеці) та підтримку Тегераном його проксі — ХАМАСу й Хезболли. Це було офіційною позицією Вашингтона під час першого президентства Трампа на додаток до припинення прагнень Ірану знищити Ізраїль, ескалації конфлікту в Ємені та перешкоджання вільному судноплавству в Червоному морі та Перській затоці.

Водночас, ще в квітні цього року переважна більшість американських та європейських аналітиків звертали увагу на зміну підходу адміністрації Трампа щодо Ірану, яка випливала з офіційних коментарів Стіва Віткоффа. Так, після переговорів в Омані в квітні цього року він не згадав про ультиматум США на адресу Ірану повністю припинити його ядерну програму, зазначивши лише, що Тегерану не потрібно збагачувати уран понад 3,7%, що, до слова, було позицією й Обами 2015-го. Зараз, як бачимо, позиція Білого дому знову змінилася: США підштовхують Іран до укладення угоди з позиції сили.

Реклама

На сьогодні всіх цікавить одне питання: чи можуть удари Ізраїлю по ядерним обʼєктам Ірану призвести до великої війни на Близькому Сході? Всі західні експерти сходяться на думці, що помста з боку Ірану ще попереду. Проте, навряд чи Тегеран атакуватиме, наприклад, американські військові бази в регіоні. Причина проста - Ізраїль вдало знищив іранське ППО. Тому подальші ізраїльські удари, а вони неодмінно будуть, ще більше ослаблять Тегеран, який вже нездатний підтримувати свої терористичні проксі.

«На цьому етапі Іран, ймовірно, зосередиться лише на ударах по Ізраїлю таким чином, щоб перевантажити ізраїльську ППО. До того ж, вбивства іранських високопосадовців можуть сигналізувати про те, що наступним може стати верховний лідер Ірану. І це докорінно змінить гру. Плюс, Іран, можливо, захоче використати інші близькосхідні країни, щоб змусити США чинити тиск на Нетаньягу. Іран хоче залишити відкритими двері для дипломатії зі США. Якщо Іран почне атакувати американські бази, це фактично закриє двері для цих дипломатичних зусиль», - вважає заступниця директора програми ECFR на Близькому Сході та в Північній Африці Еллі Геранмайє.

Дійсно, цієї неділі, 15 червня, мав відбутися вже шостий раунд переговорів між Стівом Віткоффом та іранським міністром закордонних справ Аббасом Араґчі в Омані. Проте, після ударів Ізраїлю по ядерним обʼєктам Ірану, Тегеран скасував цю зустріч. Багато хто спочатку припускав, що все ж адміністрація Трампа, давши зелене світло Ізраїлю для цих ударів, почала діяти щодо Ірану з позиції сили. Проте згодом багато американських ЗМІ написали, що Ізраїль не довіряє спробам США укласти угоду з Іраном, яка б могла дійсно позбавити Тегеран ядерних амбіцій, тож діяв на власний розсуд.

Проте, ці публікації в американській пресі також можуть свідчити про спробу адміністрації Трампа публічно дистанціюватися від ударів Ізраїлю по ядерним обʼєктам Ірану. Адже версія про те, що адміністрація Трампа не знала про підготовку цієї операції, не витримує критики. Хоча б з огляду на те, і про це публічно говорив Володимир Зеленський, що США передали 20 тис. ракет проти «шахедів», які мала отримати Україна, на Близький Схід.

Реклама

Дата публікації 12:24, 13.06.25 Кількість переглядів 74 Ізраїль завдав ударів по ядерних військових об’єктах Ірану - що було далі? Трамп все знав?