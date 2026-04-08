Ізраїль завдав найсильнішого удару по Лівану: що відомо

Попередньо, Ізраїль завдав найсильнішого удару по Лівану за весь час операції.

Катерина Сердюк
Ізраїль у середу, 8 квітня, вдарив по Лівану. ЦАХАЛ заявив про найбільшу атаку та 100 цілей за 10 хвилин. Над Бейрутом здійнявся густий дим.

Про це інформує Clash Report.

На кадрах — столиця Лівану Бейрут після масованої ізраїльської атаки.

Удар по Лівану

Що стало ціллю

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала найбільшого удару по інфраструктурі «Хезболли» з початку операції «Ревучий лев». За 10 хвилин ізраїльські сили вразили близько 100 цілей.

«Нещодавно Армія оборони Ізраїлю здійснила широкомасштабну хвилю ударів, спрямованих проти командних центрів та військових об’єктів „Хезболли“ в Бейруті, Бекаа та південному Лівані», — йдеться у звіті ЦАХАЛу.

Серед уражених цілей були штаб-квартира «Хезболли», військові масиви та центри командування та управління.

Як ми писали раніше, Нетаньягу погодився на запропоноване Трампом двотижневе перемир’я з Іраном, але лише за умови відкриття Ормузької протоки та припинення атак у регіоні. Водночас Ізраїль не поширює це перемир’я на Ліван і залишає за собою право продовжувати бойові дії на цьому напрямку. Ініціатива є частиною переговорів США та Ірану щодо деескалації, які мають відбутися найближчим часом.

