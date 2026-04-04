Ізраїль вдарив по об'єктах ППО і ракетних комплексах у Тегерані: деталі

Атака на Іран. / © Associated Press

У п’ятницю, 3 квітня, ізраїльські військові завдали ударів по військових об’єктах в Ірані. Зокрема, атаку було здійснено по місцю, де зберігалися балістичні ракети.

Про це заявила Армія оборони Ізраїлю, повідомили Al Jazeera і The Times of Israel.

Зазначається, що ізраїльські повітряні сили завдали ударів по «об’єктах протиповітряної оборони режиму». Зокрема один, що з уражених пунктів належить Корпусу вартових ісламської революції, «де зберігалися ракети, призначені для ураження літаків».

Повітряні сили також атакували військовий об’єкт Ірану, який відповідав за охорону «дослідницьких та розробницьких об’єктів зброї іранського терористичного режиму»

Ізраїльтяни стверджують, що було уражено об’єкти з виробництва зброї, досліджень та розробок.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час свого звернення до народу пригрозив Ірану «надзвичайно сильними» ударами. З його слів, станеться це протягом найближчих двох-трьох тижнів, якщо Тегеран не захоче вийти на домовленості.

Своєю чергою, речник іранського Центрального штабу «Хатам аль-Анбія» пообіцяв ворогам «більш нищівні» атаки. З його слів, війна триватиме доти, доки США і Ізраїль не зіткнуться з «приниженням, ганьбою, тривалим жалем та остаточною капітуляцією».

