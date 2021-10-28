Ізраїль відкриває кордони для щеплених вісьмома COVID-вакцинами, зокрема російською Sputnik V

Водночас іноземцям з фейковими COVID-сертифікатами на п'ять років заборонять в'їзд до Ізраїлю.

До Ізралю від понеділка, 1 листопада, зможуть в'їхати усі громадяни, щеплені вакцинами проти COVID-19 від Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm та Sinovac.

Про відповідне рішення ізраїльського Міністерства охорони здоров'я у четвер, 28 жовтня, повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що від 15 листопада до країни також пускатимуть мандрівників, вакцинованих російським COVID-препаратом Sputnik V, досі не схваленим експертами ВООЗ.

Туристи повинні отримати друге щеплення щонайменше за 14 днів до дати в'їзду, однак вакцинація повинна бути здійснена щонайбільше за 180 днів до подорожі. Бустерна доза також повинна бути зроблена за два тижні до перетину кордону.

Водночас мандрівників зобов'яжуть здавати ПЦР-тест впродовж 72 годин після прибуття, а від щеплених російським Sputnik V також вимагатимуть серологічного аналізу.

Потрапити до Ізраїлю можна буде лише через Міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона. Окрім того, туристи не повинні відвідувати країни "червоної зони" за 14 днів до візиту.

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"Всі іноземці, які не відповідають вищезазначеним умовам, не будуть допущені до в'їзду до Ізраїлю через цю схему навіть за повної ізоляції", - наголосили в ізраїльському МОЗ.

Зауважується, що до мандрівки туристи повинні отримати дозвіл на в'їзд. Для цього їм пропонують заповнити декларацію Міністерства охорони здоров'я країни за 48 годин до вильоту.

Тим часом іноземцям, спійманим із підробленими документами, буде відмовлено у в'їзді до Ізраїлю на п'ять років. Таке ж покарання очікуватиме подорожувальників, які, в разі отримання позитивного COVID-тесту, відмовляться відправитися на обсервацію до спеціального готелю.

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