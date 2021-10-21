Ізраїль відкриває кордони для туристів: коли та які умови в'їзду

Ізраїль відкриває кордони для туристів: коли та які умови в'їзду

Щеплені російською вакциною “Sputnik V” не зможуть в’їжджати до Ізраїлю.

Ізраїль відкриває свої кордони для туристів, які щеплені проти COVID-19 або одужали від хвороби. В'їзд до країни офіційно дозволять з 1 листопада.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Хто не зможе в'їжджати до країни:

туристи, які не мають Covid-сертифіката або довідки, що перехворили на коронавірус;

мандрівникам з країн, де спостерігається спалах нового штапу віруса "Дельта+".

Умови в’їзду до Ізраїлю для іноземців:

вакцинація двома дозами вакцини Pfizer не пізніше 180 днів та не раніше 7 днів з моменту останнього щеплення;

вакцинація двома дозами вакцин Moderna, AstraZeneca, Sinovac або Sinopharm не пізніше 180 днів та не раніше 14 днів з моменту останнього щеплення;

щеплиння однією дозою вакцини Johnson & Johnson не пізніше 180 днів та не раніше 14 днів з моменту вакцинації;

вакцинація бустерною дозою будь-якою вакциною;

наявність довідки про перенесення коронавірусу та щеплення принаймні однією дозою будь-якої зазначених вакцин;

наявність довідки про перенесення "ковіду" не раніше 11 днів та не пізніше 180 днів на момент в’їзду до країни.

До слова, Ізраїль ще не визнав українські COVID-сертифікати.

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