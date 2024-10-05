Ізраїль відмовився гарантувати США, що не вдарить по ядерних обʼєктах Ірану - CNN

Наразі важко сказати, чи буде Ізраїль використовувати річницю нападу ХАМАС для атаки у відповідь.

Чиновник Державного департаменту США заявив, що Ізраїль відмовився давати гарантії того, що він не буде заважати ударів по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на масштабну ракетну атаку.

Про це інформує CNN.

Відповідаючи на питання, чи запевнив Ізраїль США, що ядерні об'єкти Ірану не є ціллю для відповіді на атаку, співрозмовник журналістів відповів: "Ми сподіваємося та очікуємо побачити мудрість і силу, але, як ви знаєте, жодних гарантій".

Видання пише, що чиновник Держдепу також заявив, що наразі важко сказати, чи буде Ізраїль використовувати річницю нападу ХАМАС для атаки у відповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден рекомендує Ізраїлю не бити по нафтових обʼєктах Ірану у відповідь на останню атаку.

Крім того, ми раніше інформували, що в Defense Express дали оцінку атаці Ірану по Ізраїлю.

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