Ізраїль відмовився припиняти вогонь по Газі для звільнення заручників - CNN

Також в уряді Ізраїля нічого не чули про пропозицію відкласти наземну операцію.

Влада Ізраїлю не буде припиняти вогонь по бойовиках Сектора Гази, щоб виконати умову ХАМАС для звільнення заручників.

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Про це інформує CNN.

Видання повідомляє, що високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що пропозиції США та Катару щодо припинення вогню по Сектору Гази для звільнення заручників виконуватись не будуть.

Крім того, ізраїльський чиновник заявив, що він нічого не знає про заклик США відкласти наземну операцію в Газі та заявив, що Ізраїль і США хочуть звільнити всіх заручників "якнайшвидше".

"Але не можна дозволити гуманітарним зусиллям вплинути на місію з ліквідації ХАМАС", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що під час офіційних зустрічей терористи ХАМАСу домовилися із Росією щодо передачі зброї.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден заявив, що успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нацбезпеки США.

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