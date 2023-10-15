Ізраїль відновив водопостачання на півдні Сектора Гази — Білий дім

За заявою радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, Ізраїль відновив водопостачання на півдні Сектора Гази.

Про це повідомив Джейк Салліван CNN.

За словами радника Білого дому, ізраїльські колеги повідомили йому про відкриття водопроводу в південній частині Гази.

Згодом офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердив CNN, що країна відновила водопостачання до південної частини анклаву.

Водночас директор Палестинського водного управління сказав виданню, що він не може підтвердити ці заяви, оскільки електрику не відновлено.

За інформацією Times of Israel, Тель-Авів дозволить доставляти їжу, воду та ліки до Сектору Гази, однак країна не бере на себе зобов’язань пропускати електроенергію та паливо, на які не поширюються ті ж правила законів про збройний конфлікт.

Нагадаємо, 15 жовтня з території Лівану по північних регіонах Ізраїлю було завдано ракетних ударів. Згодом відбулися напади з використанням стрілецької зброї на ізраїльські військові пости уздовж кордону з Ліваном.

Тим часом у штаб-квартиру тимчасових сил ООН в Ен-Накурі, що на кордоні з Ізраїлем, влучила ракета.

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