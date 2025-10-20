Ізраїль відновив удари по Газі після атаки ХАМАС: загинуло щонайменше 26 людей

Сектор Газа / © Associated Press

Реклама

В неділю 19 жовтня ізраїльська армія завдала серії ударів по цілях у секторі Газа у відповідь на атаку бойовиків ХАМАС, внаслідок якої загинули двоє ізраїльських солдатів. Палестинські медичні джерела повідомляють про щонайменше 26 загиблих, серед яких є жінка та дитина. За словами місцевих жителів, одна з ракет влучила у колишню школу, де переховувалися внутрішньо переміщені особи в районі Нусейрат.

Про це пише Reuters.

Після ударів Ізраїль тимчасово заблокував постачання гуманітарної допомоги до анклаву, звинувативши ХАМАС у "грубому порушенні" перемир’я. Втім, як повідомили в ізраїльському безпековому блоці, під тиском США постачання мають відновити вже у понеділок.

Реклама

Перемир’я, яке було укладене 10 жовтня за посередництва Вашингтона, стало першим за два роки активних бойових дій, однак сторони продовжують звинувачувати одна одну у порушеннях домовленостей. Ізраїльський прем’єр Біньямін Нетаньягу заявив, що дав наказ «жорстко відповідати на будь-які спроби порушити лінію розмежування».

Тим часом озброєне крило ХАМАС стверджує, що не порушувало умов угоди та “не має інформації про зіткнення в районі Рафи”.

Пункт пропуску в Рафі, через який надходила більшість гуманітарної допомоги, залишається закритим. Його відкриття Ізраїль пов’язує з виконанням ХАМАСом безпекових умов. За даними міжнародних організацій, сотні тисяч цивільних у Газі перебувають на межі голоду.

У понеділок очікується візит високопосадовців зі США до Ізраїлю для переговорів щодо збереження перемир’я та розблокування гуманітарних маршрутів.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп пригрозив можливістю проведення американської військової операції проти угруповання ХАМАС у Секторі Гази після повідомлень про страти мирних жителів.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський прокоментував завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом.