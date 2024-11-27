Нетаньягу попередив "Хезболлу" про відповідь у разі спроби порушити перемирʼя

Премʼєр Ізраїлю заявив, що його країна буде виконувати угоду про перемирʼя з "Хезболлою".

Якщо бойовики угруповання "Хезболла" порушать умови перемирʼя, то Ізраїль буде відповідати ударами у відповідь.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, інформує The Times of Israel.

"Якщо "Хезболла" порушить угоду і спробує переозброїтися, ми завдамо удару. Якщо вона спробує відновити терористичну інфраструктуру поблизу кордону, ми атакуємо. Якщо вона випустить ракету, якщо вона прокопає тунель, якщо вона привезе вантажівку з ракетами, ми атакуємо", - наголосив Нетаньягу.

Крім того, премʼєр Ізраїлю заявив, що його країна буде виконувати угоду про перемирʼя з "Хезболлою". Нетаньягу заявив, що винесе пропозицію щодо припинення вогню у Лівані на остаточне затвердження повного складу Кабінету міністрів, зазначивши, що тривалість припинення вогню "залежатиме від того, що відбудеться в Лівані".

Він додав, що Ізраїль погодився на припинення вогню, щоб зосередитись на іранській загрозі, дати військам можливість відпочити та поповнити запаси зброї, а атож щоб ізолювати бойовиків ХАМАС, які "залишаться одні на полі бою" і "на них чинитиметься великий тиск".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль і "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден зробив заяву щодо ордерів МКС на арешт Нетаньягу та Галанта.

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