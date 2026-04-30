- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 219
- Час на прочитання
- 2 хв
Ізраїль відповів на запит України щодо судна з зерном: що заявив
Ізраїль заявив про відсутність достатніх доказів у запиті України щодо правової допомоги у справі судна з імовірно викраденим зерном.
Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило про недостатність доказової бази у запиті України щодо надання правової допомоги. Відповідний документ, поданий увечері 28 квітня, наразі не відповідає вимогам ізраїльського законодавства.
Про це повідомили у Israel Foreign Ministry (МЗС Ізраїлю).
За даними відомства, у зверненні української сторони виявили суттєві фактичні прогалини. Також у запиті не було наведено жодних підтверджуючих доказів. У зв’язку з цим ізраїльська поліція звернулася до прокуратури України з проханням надати додаткову інформацію та необхідні підтвердження, як того вимагає правова система країни.
«Тим часом нам повідомили, що судно, яке мало увійти в порт наступного тижня, вирішило покинути територіальні води Ізраїлю», — зазначили у міністерстві.
У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Ізраїль дотримується принципів верховенства права, а органи влади країни завжди діятимуть виключно відповідно до законодавства.
Судно з краденим зерном України — останні новини
Раніше стало відомо, що порти Ізраїлю приймають судна з вантажами, які Росія незаконно вивозить з окупованих територій України. Зокрема, йдеться про викрадене зерно.
Так, 27 квітня до порту Хайфа прибув російський корабель «Панормітіс». За даними розслідувачів проєкту SeaKrime, судно доставило понад 6 тисяч тонн пшениці та 19 тисяч тонн іншого зерна.
У свою чергу ізраїльська компанія «Ценципер» відмовилась розвантажувати російський балкер із зерном, незаконно вивезеним з окупованих територій України. У МЗС назвали це позитивним кроком і закликали не ставати співучасниками злочину.
Також Україна звернулася до Ізраїлю з запитом на арешт судна PANORMITIS, яке може перевозити викрадене зерно. Йдеться про мільйонні збитки та міжнародне порушення права.