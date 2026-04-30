Ізраїль відповів на запит України щодо судна з зерном: що заявив

Зерно

Міністерство закордонних справ Ізраїлю заявило про недостатність доказової бази у запиті України щодо надання правової допомоги. Відповідний документ, поданий увечері 28 квітня, наразі не відповідає вимогам ізраїльського законодавства.

Про це повідомили у Israel Foreign Ministry (МЗС Ізраїлю).

За даними відомства, у зверненні української сторони виявили суттєві фактичні прогалини. Також у запиті не було наведено жодних підтверджуючих доказів. У зв’язку з цим ізраїльська поліція звернулася до прокуратури України з проханням надати додаткову інформацію та необхідні підтвердження, як того вимагає правова система країни.

«Тим часом нам повідомили, що судно, яке мало увійти в порт наступного тижня, вирішило покинути територіальні води Ізраїлю», — зазначили у міністерстві.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Ізраїль дотримується принципів верховенства права, а органи влади країни завжди діятимуть виключно відповідно до законодавства.

Судно з краденим зерном України — останні новини

Раніше стало відомо, що порти Ізраїлю приймають судна з вантажами, які Росія незаконно вивозить з окупованих територій України. Зокрема, йдеться про викрадене зерно.

Так, 27 квітня до порту Хайфа прибув російський корабель «Панормітіс». За даними розслідувачів проєкту SeaKrime, судно доставило понад 6 тисяч тонн пшениці та 19 тисяч тонн іншого зерна.

У свою чергу ізраїльська компанія «Ценципер» відмовилась розвантажувати російський балкер із зерном, незаконно вивезеним з окупованих територій України. У МЗС назвали це позитивним кроком і закликали не ставати співучасниками злочину.

Також Україна звернулася до Ізраїлю з запитом на арешт судна PANORMITIS, яке може перевозити викрадене зерно. Йдеться про мільйонні збитки та міжнародне порушення права.

