Ізраїль відповів вогнем на ракетні обстріли з Сектора Гази

Ізраїль відповів вогнем на ракетні обстріли з Сектора Гази

Армія Ізраїлю завдала ударів по ракетному майданчику та військових постах.

У той час як феєрверки у різних країнах освітлювали небо, щоб відсвяткувати Новий рік, з Сектора Газа терористи запустили ракети у напрямку Ізраїлю.

Про це інформує армія Ізраїлю у Twitter.

As fireworks lit up the skies to celebrate #NewYear2022 around the world, a different type of fire came from Gaza—terrorist rocket-fire toward Israel.



In response, we just struck Hamas sites in Gaza, incl. a rocket manufacturing site & military posts used for terrorist activity. pic.twitter.com/mncbxQ3RhN — Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022

Було випущено 2 ракети.

Згідно з протоколом, сирени не звучали та не було перехоплення, оскільки ракети приземлилися в морі біля узбережжя центральної частини Ізраїлю.

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У відповідь ізраїльська армія завдала ударів по об’єктах "ХАМАС" в Секторі Гази, в тому числі обстріляла ракетний майданчик і військові пости, які використовуються для терористичної діяльності.

Нагадаємо, що раніше ізраїльські винищувачі і вертольоти вдарили по підземних інфраструктурних об'єктах "ХАМАСу", зокрема "військовому комплексу з цехами з виробництва ракет, навчальному комплексу, складу зброї та терористичному тунелю".

Також армія оборони Ізраїлю також завдала авіаудару по Газі після того, як "Залізний купол" перехопив випущену у бік Ешколя ракету.

Ракетні удари відбулися після інформації про затримання двох з шести палестинських в'язнів, які втекли з в'язниці суворого режиму "Гільбоа". Пізніше силовики спіймали ще двох утікачів.

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