Ізраїль відреагував на випущені з Сектора Гази кулі з вибухівкою та завдав авіаударів у відповідь

Це перший спалах конфлікту між Ізраїлем та "ХАМАСом" після 21 травня.

Армія оборони Ізраїлю відповіла на запуск повітряних куль з вибухівкою з Сектора Гази авіаударами у бік військових об'єктів "ХАМАС" в Хан-Юнісі та Газі.

Про це у ніч проти середи, 16 червня, повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що напередодні на півдні Ізраїлю через дії палестинської сторони спалахнули 20 пожеж.

"Армія оборони Ізраїлю готова до всіх сценаріїв, зокрема відновлення бойових дій, перед обличчям триваючих терористичних актів з Сектора Гази", - заявив речник ЦАГАЛю.

Це перший спалах конфлікту між Ізраїлем та палестинською бойовою групою "ХАМАС" після припинення вогню 21 травня.

Як повідомлялося, у вівторок Армія оборони Ізраїлю розгорнула систему протиракетної оборони "Залізний купол" по всій країні.

#صور مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على السياج الفاصل شرق رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع "مسيرة الأعلام" للمستوطنين في القدس المحتلة. pic.twitter.com/Q4JgBzNC09 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 15, 2021

Нагадаємо, що в ніч на 21 травня після 11 днів бойових дій почалося перемир'я між Ізраїлем та радикальним рухом ХАМАС, який контролює Сектор Гази.

"Найзначніша ескалація бойових дій від 2014 року" призвела до загибелі щонайменше 248 осіб, зокрема 66 дітей і 39 жінок, в Газі та 12 людей, зокрема двох дітей, в Ізраїлі.

Новини світу: кілька годин тому набуло чинності перемир'я між Ізраїлем та Сектором Гази

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