Ізраїль винесе "дипломатичну догану" послу України через звинувачення у співпраці з РФ

В Ізраїлі заявили, що їм "важливо мати можливість продовжувати координацію з РФ для ударів по іранських цілях у Сирії".
У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю відреагували на звинувачення України щодо співпраці країни з державою-агресоркою Росією. Через це у зовнішньодипломатичному відомстві послу України в Ізраїлі Євгену Корнійчуку винесли "дипломатичну догану".
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Видання пише, що ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу "розрекламував ізраїльську гуманітарну допомогу Україні та сказав, що для його країни важливо мати можливість продовжувати координацію з Росією для ударів по іранських цілях у Сирії". Журналісти зазначають, що так Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не надає військову допомогу Україні.
На цю заяву в українському посольстві відреагували різко, звинувативши уряд Ізраїлю у "проросійській позиції". Відповідну заяву було опубліковано на Facebook-сторінці українського дипломатичного представництва в Ізраїлі в неділю, 25 червня. Зокрема, у ній йшлося, що Ізраїль майже не допомагає Україні ні гуманітарно, ні військово на тлі російської агресії. А також те, що уряд Нетаньягу не запроваджував санкцій проти Росії, а, навпаки, збільшив двосторонню торгівлю протягом останніх двох років.
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