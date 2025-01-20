Ізраїль випустив із в'язниць майже 100 палестинців у відповідь на звільнення трьох ізраїльтянок ХАМАС

Серед звільнених – 69 жінок, зокрема одна неповнолітня, вісім неповнолітніх хлопців і 12 чоловіків. Усі вони були засуджені за відносно незначні правопорушення.

Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених у відповідь на звільнення трьох ізраїльтянок ХАМАС.

Про це пише The Times of Israel.

Серед звільнених – 78 мешканців Західного берега, звільнених на контрольно-пропускному пункті Бейтунія біля в'язниці Офер.

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Інші 12 мешканців Східного Єрусалиму були перевезені назад до міста і відпущені до своїх домівок з в'язниці "Російський комплекс".

Серед звільнених – 69 жінок, зокрема одна неповнолітня, вісім неповнолітніх хлопців і 12 чоловіків. Вони були засуджені за відносно незначні правопорушення: підбурювання, ототожнення з тероризмом і порушення громадського порядку.

Зазначимо, що протягом першого етапу угоди Ізраїль має випустити з в'язниць майже 2 тисячі палестинців.

У неділю, 19 січня розпочала дію угода між ХАМАС та Ізраїлем про припинення вогню. У перший день відбувся обмін заручниками. Як повідомляв ТСН.ua, ХАМАС звільнив трьох ізраїльтянок – 24-річну Ромі Гонен, 28-річну Емілі Дамарі та 31-річну Дорон Штанбер Хаір

Нагадаємо, Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників у Газі. План звільнення заручників набув чинності в неділю, 19 січня 2025 року. Того самого дня ЦАХАЛ почав виходити з півдня Сектора Гази.