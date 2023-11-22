Ізраїль вперше від початку війни припинить вогонь в обмін на визволення заручників

У середу, 22 листопада, Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду щодо звільнення приблизно 50 заручників, які були викрадені під час терористичної атаки ХАМАС 7 жовтня.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Офіційний представник ізраїльського уряду розповів, що угода передбачає звільнення 50 живих громадян Ізраїлю, переважно жінок і дітей, групами по 12-13 осіб на день.

"Уряд Ізраїлю прагне повернути всіх викрадених додому. Сьогодні ввечері (21 листопада - ред.) уряд затвердив план першого етапу досягнення цієї мети, згідно з яким щонайменше 50 викрадених – жінок і дітей – будуть звільнені протягом чотирьох днів, протягом яких буде затишшя у бойових діях. Уряд Ізраїлю, Армія оборони Ізраїлю та сили безпеки продовжуватимуть війну, щоб повернути всіх викрадених, завершити ліквідацію ХАМАСу та гарантувати, що Газа не поновить жодної загрози Державі Ізраїль", - цитує видання офіційну заяву уряду .

Ізраїль звільнить палестинських жінок і неповнолітніх

Окрім того, Ізраїль погодився звільнити палестинських жінок і неповнолітніх з в'язниць і дозволити їм повернутися до своїх домівок, переважно на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі. Ізраїль не назвав конкретної цифри, але ХАМАС заявив про 150 осіб. Також Ізраїль погодився подати додаткове паливо до Гази, а також значні обсяги гуманітарної допомоги для цивільних.

Попри тимчасове припинення вогню з боку Ізраїлю, т ерористичне угруповання уточнило, що "наші пальці залишаться на спусковому гачку, а наші "бійці-переможці" залишаться на сторожі, щоб захистити наш народ і дати відсіч окупації".

За даними ізраїльських ЗМІ, у года про передбачає звільнення 30 дітей і 20 жінок, включно з вісьмома, які є матерями деяких дітей, утримуваних ХАМАСом у Газі.

У заяві міністерства закордонних справ Катару рано вранці в середу сказано, що переговори, в результаті яких була укладена угода, відбувалися за посередництва Єгипту, США та Катару.

Як відбуватиметься звільнення заручників

За даними видання, спочатку ХАМАС має передати заручників Червоному Хресту, після чого вони будуть передані представникам ІД. Потім заручники пройдуть первинний медичний огляд владою, а потім будуть доправлені до одного із п’яти медичних центрів в Ізраїлі, щоб зустрітися зі своїми родинами.

На четвертому етапі медичні органи та органи оборони разом визначать, чи можуть деякі із заручників пройти дебрифінг. На останньому етапі заручники проходять опитування з представниками служби безпеки, тоді їх зрештою звільнять.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі повідомляли, що бойовики ХАМАСу "благають" Ізраїль про припинення вогню.