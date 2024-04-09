Ізраїль вперше застосував морський аналог “Залізного купола”: в чому його особливість

Ізраїль вперше застосував морську систему протиракетної оборони, щоб збити безпілотник, який наближався з боку Червоного моря і викликав сирени в портовому місті Ейлат, повідомили у вівторок, 9 квітня, військові.

Про це пише Reuters.

Ейлат був частою мішенню для запусків підтримуваних Іраном хуситів в Ємені на знак підтримки ХАМАСу, палестинського угруповання, яке контролює Газу і також підтримується Іраном.

Ізраїль розмістив ракетні катери в Червоному морі після початку війни в Газі, заявили військові. Один з цих ракетних катерів збив безпілотник за допомогою нової системи під назвою C-Dome — корабельної версії “Залізного купола”.

“Вночі, вперше в історії, ракетний корабель-корвет 6-го класу “Саар” ЦАХАЛу успішно перехопив БПЛА, який наблизився зі сходу і перетнув район Ейлатської затоки”, — повідомили військові.

За словами ізраїльського оборонного підрядника Рафаеля, система C-Dome використовує ті ж перехоплювачі, що і наземна система “Залізний купол”, яка протидіє ракетам і безпілотникам меншої дальності.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ 7 квітня оголосила про завершення наземної операції в Секторі Гази та виведення військ з півдня регіону.

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