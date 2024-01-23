Ізраїль втратив рекордну кількість солдатів за добу у Секторі Гази: деталі

З початку війни проти ХАМАСу Ізраїль втрачав до 20 людей на день.

Двадцять чотири ізраїльські солдати загинули в Секторі Гази, що стало найбільшою кількістю загиблих за один день війни проти ХАМАСу, оскільки Ізраїль продовжує найбільшу наземну операцію 2024 року.

Про це повідомляє Reuters.

Найбільші втрати з початку війни

Речник ізраїльської армії контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що 21 солдат загинув в результаті вибуху, коли дві будівлі, які вони замінували для знесення, обвалилися після того, як бойовики обстріляли гранатами танк, що стояв поруч.

Раніше військові повідомили, що троє солдатів загинули в результаті окремого нападу на півдні Гази.

“Вчора ми пережили один з найважчих днів з початку війни, — заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. — В ім'я наших героїв, заради наших життів, ми не припинимо боротьбу до повної перемоги”.

Міністр оборони Йоав Галант заявив, що війна визначить майбутнє Ізраїлю “на десятиліття вперед”.

“Загибель бойовиків є необхідною умовою для досягнення цілей війни”, — сказав Галант.

Масштабна наземна кампанія

Ці смерті сталися в той час, коли ізраїльські війська проводять свою найбільшу наземну кампанію в новому році, просуваючись вглиб західної частини Хан-Юніса, головного міста на півдні палестинського анклаву, поруч з районами, що дають притулок сотням тисяч людей, які втекли з інших частин анклаву.

Жителі Гази кажуть, що ізраїльські блокади і штурми лікарень з понеділка, 22 січня, залишили поранених і загиблих поза зоною досяжності рятувальників, оскільки бойові дії в переповненому місті загострилися.

Померлих ховали на території головної лікарні, оскільки виходити на кладовище було небезпечно. Інша лікарня Хан-Юніс, Аль-Хаїр, була штурмована ізраїльськими військами, які заарештували тамтешній персонал, а третя, Аль-Амаль, де базуються рятувальники Червоного Півмісяця, була відрізана і недоступна, за словами палестинських офіційних осіб.

Ізраїль заявляє, що бойовики ХАМАСу діють в лікарнях і навколо них, що робить їх законними цілями. Персонал лікарень і ХАМАС це заперечують.

Знищити ХАМАС

Ізраїль пообіцяв знищити ХАМАС, палестинський ісламістський рух, що править Газою і присягнувся знищити Ізраїль, бойовики якого 7 жовтня увірвалися через паркан в країну, вбивши 1200 людей і викравши близько 250 заручників.

За даними палестинської влади, з того часу підтверджено загибель щонайменше 25 295 мешканців Гази, а ще тисячі загиблих, як побоюються, загублені під завалами, в результаті ізраїльської кампанії, яка зруйнувала більшу частину анклаву.

Майже все 2,3-мільйонне населення Гази втратило свої домівки, переважна більшість з них тепер живе в маленьких містечках на північ і південь від Хан-Юніса, багато хто спить в імпровізованих наметах, де закінчуються їжа і медикаменти, і немає чистої води.

Велика кількість загиблих ізраїльських військових у боях припадає на час, коли в самому Ізраїлі починають з'являтися перші ознаки невдоволення військовою стратегією Нетаньягу, який прагне до повного знищення ХАМАСу, але лише туманно обговорює те, що буде далі з Газою.

Обіцянка Нетаньягу

З минулого тижня Нетаньягу пообіцяв ніколи не дозволити палестинцям мати незалежну державу, що є розривом з головним союзником Ізраїлю — Вашингтоном, який десятиліттями вважав мирний процес, що зрештою призведе до створення палестинської держави, основою своєї політики на Близькому Сході.

Родичі заручників, які досі утримуються в Газі, закликали докласти більше зусиль, щоб повернути їх додому, навіть якщо це означає стримування військової кампанії. У понеділок група з них увірвалася на засідання парламентського комітету.

Минулого тижня член військового кабінету Нетаньягу, колишній начальник штабу Гаді Айзенкот, чий син-солдат загинув під час наземного наступу в Газі, заявив, що кампанія ще не досягла своєї мети — ліквідації ХАМАСу, і що немає жодної надії на звільнення заручників у ході військової операції.

Він закликав до швидких виборів для заміни уряду, який, за його словами, втратив довіру суспільства.

Конфлікт супроводжується ескалацією насильства в інших регіонах Близького Сходу, особливо там, де діють збройні угруповання, пов'язані з заклятим ворогом Ізраїлю — Іраном, Ліваном, Іраком, Сирією та Єменом.

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