Ізраїль за рік до нападу знав про плани ХАМАСу: що відомо про секретний документ і чому розвідка його проігнорувала

Як свідчать документи, електронні листи та інтерв'ю, ізраїльські чиновники отримали план бойових дій ХАМАСу для теракту 7 жовтня більш ніж за рік до того, як він стався. Але ізраїльські військові і представники розвідки відкинули цей план як бажаний, вважаючи його занадто складним для виконання ХАМАСом.

Про це пише The New York Times.

“Єрихонська стіна”

Приблизно 40-сторінковий документ, який ізраїльська влада назвала “Єрихонська стіна”, пункт за пунктом описує саме те руйнівне вторгнення, яке призвело до загибелі близько 1200 осіб.

У перекладеному документі, з яким ознайомилася газета The New York Times, не вказувалася дата нападу, але описувався методичний штурм, спрямований на знищення укріплень навколо Сектору Гази, захоплення ізраїльських міст і штурм ключових військових баз, в тому числі штабу дивізії.

ХАМАС дотримувався цього плану з неймовірною точністю. Документ передбачав шквал ракет на початку атаки, безпілотники для виведення з ладу камер спостереження і автоматичних кулеметів уздовж кордону, а також масовий наплив бойовиків на територію Ізраїлю на парапланах, мотоциклах і пішки — і все це сталося 7 жовтня.

План також містив подробиці про розташування і чисельність ізраїльських збройних сил, вузли зв'язку та іншу конфіденційну інформацію, що викликає питання про те, як ХАМАС збирав розвіддані і чи не було витоку інформації всередині ізраїльської системи безпеки.

Документ отримав широке розповсюдження серед ізраїльських військових і керівників розвідки, але експерти визначили, що, згідно з документами і заявами офіційних осіб, атака такого масштабу і з такими амбіціями була поза можливостями ХАМАСу. Невідомо, чи бачив цей документ прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу або інші вищі політичні лідери.

Минулого року, невдовзі після того, як документ був отриманий, офіційні особи ізраїльської військової дивізії в Газі, яка відповідає за захист кордону з Газою, заявили, що наміри ХАМАСу були незрозумілими.

“Поки що неможливо визначити, чи був план повністю прийнятий і як він буде реалізований”, — йдеться у військовій оцінці, з якою ознайомилася газета The New York Times.

Потім, у липні, всього за три місяці до нападів, ветеран-аналітик з підрозділу 8200, ізраїльської служби радіорозвідки, попередив, що ХАМАС провів інтенсивні одноденні навчання, схожі на ті, що були викладені в плані.

“Це не просто рейд на село”

Але полковник з дивізії в Газі відмахнувся від цих занепокоєнь, як свідчать зашифровані електронні листи, з якими ознайомилася The New York Times.

“Я категорично заперечую, що цей сценарій вигаданий”, — написала аналітикиня в електронному листуванні. За її словами, навчання ХАМАСу повністю відповідають “змісту Єрихонської стіни”.

“Це план, розроблений для того, щоб розпочати війну, — додала вона. — Це не просто рейд на село”.

Офіційні особи в приватних розмовах визнають, що якби військові сприйняли ці попередження серйозно і перенаправили значні підкріплення на південь, де атакував ХАМАС, Ізраїль міг би послабити атаки або, можливо, навіть запобігти їм.

Ізраїльські військові виявились неготовими

Натомість, ізраїльські військові виявилися неготовими, коли терористи “потекли” із Сектору Гази. Це був найсмертоносніший день в історії Ізраїлю.

Ізраїльські силовики вже визнали, що не змогли захистити країну, і очікується, що уряд збере комісію для вивчення подій, що передували нападам. Документ “Стіна в Єрихоні” розкриває багаторічний каскад помилок, які призвели до того, що офіційні особи вважають найбільшим провалом ізраїльської розвідки з часів несподіваної атаки, що призвела до арабо-ізраїльської війни 1973 року.

В основі всіх цих невдач лежало єдине, фатально помилкове переконання, що ХАМАС не має можливості атакувати і не наважиться на це. Це переконання настільки вкоренилося в ізраїльському уряді, що він ігнорував докази протилежного.

Ізраїльські військові та Агентство безпеки Ізраїлю, яке відповідає за боротьбу з тероризмом у Газі, відмовилися від коментарів.

Про що йшлося в документі

Чиновники не сказали, як вони отримали документ про “Єрихонську стіну”, але він був серед кількох версій планів атак, зібраних протягом багатьох років. У меморандумі Міністерства оборони від 2016 року, з яким ознайомилося видання The New York Times, наприклад, говориться: “ХАМАС має намір перенести наступне протистояння на ізраїльську територію”.

“Така атака, найімовірніше, включатиме захоплення заручників і “окупацію ізраїльської громади (і, можливо, навіть кількох громад)”, — йдеться в меморандумі.

Документ “Єрихонська стіна”, названий так на честь стародавніх укріплень на сучасному Західному березі річки Йордан, був ще більш відвертим. У ньому детально описані ракетні обстріли, які мали відволікти ізраїльських солдатів і змусити їх поспішно сховатися в бункери, а також безпілотники, які мали вивести з ладу ретельно продумані заходи безпеки вздовж прикордонного паркану, що розділяє Ізраїль і Газу.

Після цього бойовики ХАМАСу прорвалися б через 60 точок у стіні і штурмом перетнули б кордон з Ізраїлем. Документ починається з цитати з Корану: “Заходьте до них через ворота. Коли ви це зробите, то неодмінно переможете”.

Ця ж фраза широко використовується ХАМАСом у своїх відеороликах і заявах, починаючи з 7 жовтня.

Однією з найважливіших цілей, викладених у документі, було захоплення ізраїльської військової бази в Реїмі, де дислокується дивізія Гази, відповідальна за захист регіону. Також були перераховані інші бази, які перебували під командуванням дивізії.

ХАМАС здійснив цю мету 7 жовтня, пройшовши через Реїм і захопивши частину бази.

План дій ХАМАСу

Зухвалість плану, за словами офіційних осіб, дозволила його легко недооцінити. Всі військові пишуть плани, які вони ніколи не використовують, і ізраїльські офіційні особи оцінили, що, навіть якщо ХАМАС вторгнеться, він може зібрати сили в кілька десятків, а не сотень, які в кінцевому підсумку атакували.

Ізраїль також неправильно зрозумів дії ХАМАСу. Угруповання вело переговори про дозвіл на роботу палестинців в Ізраїлі, що ізраїльські урядовці сприйняли як знак того, що ХАМАС не прагне війни.

Але ХАМАС розробляв плани нападів протягом багатьох років, і ізраїльські чиновники мали доступ до попередніх ітерацій цих планів. Те, що могло бути переворотом розвідки, перетворилося на один з найгірших прорахунків у 75-річній історії Ізраїлю.

У вересні 2016 року офіс міністра оборони склав надсекретний меморандум на основі більш ранньої версії плану нападу ХАМАС. У меморандумі, який підписав тодішній міністр оборони Авігдор Ліберман, говорилося, що вторгнення і захоплення заручників “призведе до серйозної шкоди для свідомості і морального духу громадян Ізраїлю”.

У доповідній записці, з якою ознайомилася The New York Times, говорилося, що ХАМАС придбав сучасну зброю, GPS-перешкоди і безпілотники. У ньому також говориться, що ХАМАС збільшив свою бойову силу до 27 000 осіб, поповнивши свої ряди на 6 000 осіб за два роки. ХАМАС сподівався досягти 40 000 осіб до 2020 року, йдеться в доповідній записці.

Минулого року, після того, як Ізраїль отримав документ про “Єрихонську стіну”, військовий підрозділ у Газі підготував власну розвідувальну оцінку цього останнього плану вторгнення.

ХАМАС “вирішив спланувати новий рейд, безпрецедентний за своїми масштабами”, — пишуть аналітики в оцінці, з якою ознайомилася газета The New York Times. У ній говориться, що ХАМАС має намір провести операцію обману, за якою послідує “широкомасштабний маневр” з метою розгромити дивізію.

Але дивізія Гази називала цей план “компасом”. Іншими словами, дивізія визначила, що ХАМАС знав, куди він хоче потрапити, але ще не прибув туди.

6 липня 2023 року ветеран підрозділу 8200 написав групі інших експертів з розвідки, що десятки коммандос ХАМАС нещодавно провели тренування, за якими спостерігали вищі командири ХАМАСу.

Навчання включали в себе тренування зі збиття ізраїльських літаків і захоплення кібуца і військової тренувальної бази, в результаті чого загинули всі курсанти. Під час навчань бойовики ХАМАСу використовували ту саму фразу з Корану, яка з'явилася у верхній частині плану атаки на “Єрихонську стіну”, написала вона в електронному листуванні, з яким ознайомилася The New York Times.

Аналітик попереджає, що навчання відбувалися в точній відповідності з планом нападу на “Єрихонську стіну”, і що ХАМАС нарощує потенціал для його здійснення.

Полковник з дивізії в Газі привітав аналіз, але сказав, що навчання були частиною “абсолютно вигаданого” сценарію, а не свідченням здатності ХАМАС виконати його.

“Коротше кажучи, давайте терпляче чекати”, — написав полковник.

Провал ізраїльської розвідки

Дискусія продовжилася, деякі колеги підтримали початковий висновок аналітика. Незабаром вона послалася на уроки війни 1973 року, в якій сирійська і єгипетська армії прорвали ізраїльську оборону. Ізраїльські війська перегрупувалися і відбили вторгнення, але провал розвідки надовго став уроком для ізраїльських силовиків.

“Ми вже пережили подібний досвід 50 років тому на південному фронті у зв'язку зі сценарієм, який здавався вигаданим, і історія може повторитися, якщо ми не будемо обережними”, — написала аналітикиня своїм колегам.

Незважаючи на свою зловісність, жоден з цих листів не передбачав, що війна неминуча. Аналітик також не піддала сумніву загальноприйняту серед ізраїльських розвідників думку про те, що Ях'я Сінвар, лідер ХАМАСу, не зацікавлений у війні з Ізраїлем. Але вона правильно оцінила, що можливості ХАМАСу різко зросли. Розрив між можливим і бажаним значно скоротився.

Нездатність поставити крапки над “і” нагадує інший аналітичний провал понад два десятиліття тому, коли американська влада також мала численні ознаки того, що терористичне угрупування “Аль-Каїда” готувало напад. Атаки на Всесвітній торговий центр і Пентагон 11 вересня 2001 року були значною мірою провалом аналізу та уяви, дійшла висновку урядова комісія.

“Провал ізраїльської розвідки 7 жовтня все більше нагадує наш теракт 11 вересня”, — сказав Тед Сінгер, нещодавно звільнений високопоставлений співробітник ЦРУ, який багато працював на Близькому Сході. “Цей провал стане прогалиною в аналізі, який мав би намалювати переконливу картину для військового і політичного керівництва, що ХАМАС мав намір здійснити атаку саме тоді, коли він її здійснив”.

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