Ізраїль за власний рахунок буде лікувати українців, поранених внаслідок бойових дій

Українці, які отримали поранення під час війни з Росією, будуть доправлятися до Ізраїлю на лікування.

Зазначається, якщо серед потерпілих, що прибули, будуть поранені українські військові, вони отримають в Ізраїлі медичну допомогу нарівні з цивільними особами.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц, який мав відеозустріч з українським колегою Віктором Ляшком, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Як пишуть місцеві видання, під час бесіди міністри охорони здоров'я двох країн Віктор Ляшко та Ніцан Горовіц обговорили питання, пов'язані з вивезенням громадян України, які потребують лікування, до єврейської держави. Зокрема, Ляшко особливо наголосив на проханні української сторони про прийом на лікування поранених у боях військовослужбовців. У відповідь Горовіц сказав, що не виключає позитивної відповіді на цей запит. За словами міністра охорони здоров'я Ізраїлю, його країна готова приймати як постраждалих цивільних, так і військовослужбовців.

Ще одна важлива тема, порушена на переговорах, - це надання медичної допомоги українським дітям, хворим на рак. Віктор Ляшко також сказав, що його країна зацікавлена ​​у постачанні із Ізраїлю ліків, які терміново потрібні медикам в Україні.

"Ізраїль виділить додатково мільйони шекелів на закупівлю ліків, які будуть доставлені безпосередньо до України. Крім цього, вивозитимемо поранених з України для лікування в Ізраїлі за наш рахунок", - сказав Горовіц.

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