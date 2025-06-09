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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ізраїль захопив судно, на якому Грета Тунберг пливла до Сектора Гази

В Ізраїлі заявили, що активісти намагалися влаштувати медіа-провокацію для привернення уваги до себе.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Активісти з судна Madlee

Активісти з судна Madlee

Ізраїльський флот зупинив і взяв на буксир судно Madlee, на борту якого перебувала шведська кліматична активістка Грета Тунберг і прямувала до Сектора Гази.

Про це повідомило МЗС Ізраїлю, пише The Times of Israel.

«Селфі-яхта» «знаменитостей» благополучно прямує до берегів Ізраїлю. Очікується, що пасажири повернуться до своїх країн», — йдеться в офіційній заяві.

Раніше ізраїльські військові висадилися на борт судна, де перебували 12 активістів. За словами пасажирів, вони прямували до Гази, щоб «підвищити обізнаність» і доставити гуманітарну допомогу. Де саме зараз утримуються затримані — не повідомляється.

Тим часом коаліція «Флотилія свободи» заявила про втрату зв’язку з судном. У своєму Telegram-каналі організація публікує заздалегідь записані відеозвернення пасажирів, які просять допомоги у своїх урядів.

В ізраїльському МЗС підкреслили, що активісти намагалися влаштувати медіа-провокацію для привернення уваги до себе.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Ізраїлю пригрозив «застосувати всі необхідні засоби», щоб перешкодити гуманітарному судну з Гретою Тунберг дістатися до Сектору Гази.

Ми раніше інформували, що ізраїльські солдати помилково здійснили попереджувальні постріли по дипломатах.

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