Ізраїль закликав 100 тисяч палестинців евакуюватися із Рафаха перед наступом – подробиці

Ізраїльські військові в понеділок вранці, 6 травня, почали закликати палестинців евакуюватися зі східних районів Рафаха – міста на півдні Сектора Гази – які перебувають поблизу ізраїльського кордону, напередодні запланованого наземного наступу в цьому районі.

Про це пише Times of Israel.

Цивільних жителів закликали переїхати до розширеної гуманітарної зони в районах Аль-Мавасі та Хан-Юніс на півдні Гази.

Вранці 6 травня, о 8 годині, армія оборони Ізраїлю почала розкидати листівки в східному Рафаху, надсилати текстові повідомлення та телефонувати палестинцям з інструкціями щодо районів, які необхідно евакуювати, і якими маршрутами йти до визначеної гуманітарної зони.

Наказ про евакуацію стосувався лише деяких східних районів Рафаха, а не всього міста на півдні Гази.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що терористична група ХАМАС має шість батальйонів, що залишилися в Секторі Газа, чотири з них – у Рафаху: Ябна (південь), Шабура (північ), Тель-Султан (захід) і східний Рафах. Ще два батальйони ХАМАСу залишаються в центрі Гази – в таборах Нусейрат і Дейр-ель-Балах.

Один із чиновників у ХАМАС заявив, що наказ Ізраїлю про евакуацію є "небезпечною ескалацією, яка матиме наслідки".

У Рафаху перебувають більше мільйона палестинців. За оцінками, близько 100 000 осіб перебувають у зоні, з якої ЦАХАЛ закликав до евакуації.

Мапа, опублікована ЦАХАЛом, показала, що зони, які мають бути евакуйовані, включають пункт пропуску Рафах на єгипетському кордоні. Три батальйони ХАМАС Рафах – Ябна, Шабура та Східний Рафах.

Мапа евакуації палестинців із Сектору Гази

У заяві військових йдеться, що "відповідно до схвалення політичного ешелону, ЦАХАЛ закликає населення, яке перебуває під контролем ХАМАС, тимчасово евакуюватися зі східних районів Рафаха до розширеної гуманітарної зони".

Розширена гуманітарна зона в районах Аль-Мавасі та Хан-Юніс має польові госпіталі та наметові містечка для переміщених палестинців.

"ЦАХАЛ продовжуватиме переслідувати ХАМАС всюди в Газі, доки всі заручники, яких вони тримають у полоні, не повернуться додому", - заявили в армії Ізраїлю.

Читайте також провідні новини дня:

У листівках ЦАХАЛу, скинутих у Секторі Гази військові застерігали палестинців від наближення до кордонів з Ізраїлем або Єгиптом.

В інших листівках, адресованих жителям і тим, хто ховається у східних районах Рафаха, є попередження, що "ЦАХАЛ збирається діяти із застосуванням сили проти терористичних організацій у районі, де ви зараз проживаєте, як ЦАХАЛ діяв досі".

"Будь-хто в цьому районі наражає себе та членів своєї сім’ї на небезпеку", - йдеться у тексті листівки.

У нічній телефонній розмові міністр оборони Ізраїля Йоав Ґалант сказав своєму колезі, міністру оборони США Ллойду Остіну, що "Ізраїлю не залишилося іншого вибору, окрім як розпочати наступ на Рафах на півдні Гази".

Ґалант також поінформував Остіна про ракетний обстріл з Рафаха позицій ЦАХАЛ на кордоні днем ​​раніше.

Йоав Ґалант детально розповів Ллойду Остіну про "багато зусиль, які Ізраїль докладає для досягнення (угоди - ред.) щодо звільнення заручників і тимчасового припинення вогню, і сказав, що на даному етапі ХАМАС відмовляється від будь-якої пропозиції, яка б дозволила це".

Також читайте Голова Китаю заявив, що Пекін готовий працювати для закінчення війни в Україні

Ґалант сказав Остіну, що "вибору не залишилося, і це означало початок ізраїльської операції в Рафаху".

Винищувачі у ніч проти 6 травня завдали ударів по кількох позиціях ХАМАС у Рафаху на півдні Гази, звідки в неділю, 5 травня, був здійснений ракетний обстріл ЦАХАЛу.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що вдарила по позиціях снайперів, будівлям, які використовували терористичні групи, та іншій інфраструктурі.

За словами військових, під час інших ударів по Газі винищувачі влучали в заміновані будівлі та позиції для запуску ракет.

Ізраїль стверджує, що він знищив щонайменше 13 000 бойовиків ХАМАС у Газі, а також близько 1000 в Ізраїлі від 7 жовтня 2023 року після нападу бойовиків на Ізраїль.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США призупинили постачання боєприпасів Ізраїлю – Білий дім не коментує.

Читайте також: