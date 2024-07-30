Ізраїль закликав виключити Туреччину з НАТО через погрози Ердогана

Кац наказав дипломатам терміново зв'язатися з членами НАТО, закликаючи засудити Туреччину та вимагати її виключення з альянсу.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Исраэль Кац закликав НАТО виключити Туреччину через погрози Ердогана ввести війська в Ізраїль, подібно до того, як Туреччина діяла в Лівії та Нагірному Карабасі.

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ Ізраїлю.

Він, підкреслив, що Туреччина серйозно порушила основні принципи НАТО, погрожуючи вторгненням у демократичну західну країну без будь-якої провокації. Це, на його думку, суперечить спільній заяві НАТО, в якій йдеться про те, що члени альянсу зобов'язуються зберігати свободу.

"Ердоган іде по слідах Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Я закликаю всіх членів НАТО негайно виключити Туреччину – Туреччині немає місця в НАТО. США та західний світ повинні засудити Ердогана і стримати його деструктивну діяльність", - сказав він.

Нагадаємо, Ердоган заявляв, що Туреччина може втрутитися в ситуацію з Ізраїлем, щоб зупинити його дії щодо Палестини, хоча не розкрив конкретних планів.

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