Ізраїль закликає США не виводити російські війська з Сирії - Reuters

Ізраїль посилює дипломатичний тиск на США щодо Сирії в контексті війни в Газі

Ізраїль докладає зусиль, щоб переконати Вашингтон у необхідності збереження російської військової присутності в Сирії. Це, за задумом Тель-Авіва, допоможе протистояти впливу Туреччини, яка підтримує ісламістські сили в регіоні.

Про це пише Reuters.

Джерела повідомляють, що ізраїльські посадовці лобіюють ідею збереження Сирії у слабкому та децентралізованому стані, що відповідатиме стратегічним інтересам Ізраїлю.

Напружені відносини між Туреччиною та Ізраїлем ще більше загострилися під час війни в Газі. Ізраїльські посадовці повідомили Вашингтону, що нова ісламістська влада Сирії, яку підтримує Анкара, становить загрозу для кордонів Ізраїлю, зазначили джерела.

Ці дії вказують на скоординовану ізраїльську кампанію, спрямовану на вплив на політику США в критичний момент для Сирії. Ісламісти, які усунули Башара Асада, намагаються стабілізувати роздроблену державу та добитися скасування жорстких санкцій Вашингтона.

Ізраїль доніс свою позицію до високопосадовців США під час зустрічей у Вашингтоні в лютому, а також на подальших зустрічах в Ізраїлі з представниками Конгресу США, повідомили три американські джерела та ще одна особа, знайома з контактами.

Основні тези також були викладені у спеціальному "білому документі", який отримали деякі високопоставлені посадовці США, зазначили два джерела.

Раніше ми писали про те, що ХАМАС погодився передати контроль над Сектором Гази Ізраїлю в рамках наступного етапу угоди про припинення вогню.

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