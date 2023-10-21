Ізраїль закликає своїх громадян виїхати з багатьох країн: що сталося

Ізраїльтянам рекомендували не залишатися у всіх арабських країнах/

Уряд Ізраїлю закликав громадян якнайшвидше виїхати з Єгипту і Йорданії, а також утриматися від поїздок до низки країн.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на Агентство національної безпеки, офіс прем’єр-міністра та Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що ці відомства підвищують рівень небезпеки щодо Єгипту (включаючи Синайський півострів) і Йорданії до четвертого рівня, а тому закликають ізраїльтян залишити ці країни якомога швидше.

Для Марокко рівень загрози підвищено до третього рівня. У цій країні ізраїльтянам наказано уникати несуттєвих подорожей. Також влада Ізраїлю порадила не їздити до Малайзії, Бангладеш, Індонезії та Мальдівів.

Крім того, рекомендували не залишатися у всіх арабських країнах та державах Близького Сходу, включно з Туреччиною, ОАЕ, Бахрейном.

"Через продовження війни спостерігається подальше значне загострення протестів проти Ізраїлю в останні дні в різних країнах світу, з наголосом на арабські країни Близького Сходу, поряд з проявами ворожості та насильства проти ізраїльтян і єврейських символів", - йдеться в попередженні.

Як повідомлялося, Єгипет відкрив пропускний пункт для евакуації іноземців із Сектора Гази. Так, 21 жовтня, запрацював пропускний пункт "Рафах", через який іноземці зможуть евакуюватися.

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