Ізраїль закликає мешканців Гази тікати на південь: що відомо

Сектор Газа. / © Associated Press

Ізраїльські військові 6 вересня закликали палестинських жителів міста Газа,що на півночі території, евакуюватися на південь анклаву. ЦАХАЛ здійснює наступ на передмістя Гази в межах планів щодо його захоплення.

Про це повідомляють Reuters та Sky News.

Зауважимо, що війська Ізраїлю вже кілька тижнів здійснюють наступ на передмістя цього північного міста після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав захопити його. Тель-Авів називає Газу оплотом ХАМАС, а тому його захоплення необхідне для перемоги над палестинськими ісламістськими бойовиками.

Військові тижнями завдають потужних ударів по місту, просуваючись через віддалені передмістя, і цього тижня сили були за кілька кілометрів від центру міста. Зауважимо, що 4 вересня Ізраїль заявив, що контролює майже половину міста та близько 75% усієї території Гази.

Цей наступ загрожує витіснити сотні тисяч палестинців, які перебували там після майже двох років боїв. До війни в місті проживало близько мільйона людей, а це майже половина населення Гази. За даними місцевих органів охорони здоров'я, від жовтня 2023-го тут загинуло понад 64 тис. палестинців.

Речник Авіхай Адраї заявив, що мешканцям міста слід вирушити до спеціально відведеного прибережного району Хан-Юніс, який визначили “гуманітарною зоною”. Там вони зможуть отримати їжу, медичну допомогу та притулок.

Тим часом Біньямін Нетаньягу наполягає на угоді «все або нічого», яка передбачає негайне звільнення всіх заручників і капітуляцію ХАМАС. За словами міністра оборони Ізраїлю Ізраїля Каца, військові операції посилюватимуться, доки ХАМАС не прийме умови Ізраїлю: звільнення заручників та роззброєння.

Нагадаємо, 20 серпня Ізраїль розпочав наступ на місто Газа, здійснюючи перші етапи вторгнення. Прем’єр Нетаньягу наголошував, що цей наступ спрямований на ліквідацію двох останніх опорних пунктів угруповання ХАМАС у Газі. Він назвав це єдиним варіантом, адже бойовики відмовляються скласти зброю.

Окрім того, в Ізраїлі назвав п’ять країн, куди можуть виселити палестинців із Гази. Це - Південний Судан, Сомаліленд, Ефіопія, Лівія або Індонезія.