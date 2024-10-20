Ізраїль залякує палестинців у Секторі Гази мертвим лідером ХАМАСу

У суботу, 19 жовтня, ізраїльські літаки скинули над південною частиною Сектора Гази листівки, на яких зображено мертвого лідера ХАМАСу Яхью Сінвара, з повідомленням про те, що “ХАМАС більше не правитиме Газою”, цитуючи прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцевих мешканців, які публікують листівки в соцмережах.

“Тому, хто кине зброю та віддасть заручників, буде дозволено покинути країну та жити спокійно”, – йдеться в листівці, написаній арабською мовою.

Формулювання у тексті листівки було взято із заяви Нетаньягу після того, як Сінвар був убитий ізраїльськими солдатами, які діяли в Рафаху, біля єгипетського кордону.

Листівки були поширені на тлі посилення ізраїльських військових ударів, під час яких, за інформацією палестинських чиновників, було вбито щонайменше 35 людей у Секторі Гази.

Мешканці Сектору Гази та місцеві медики повідомили, що ізраїльські війська посилили облогу Джабалії, найбільшого з восьми історичних таборів анклаву, які вони оточили, також відправили танки до сусідніх міст Бейт-Ханун і Бейт-Лахія, видавши накази про евакуацію жителів.

Нагадаємо, увечері в четвер, 17 жовтня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що смерть лідера ХАМАСу Яхьї Сінвара відкриває шлях до миру на Близькому Сході. При цьому він додав, що війна в Секторі Гази не закінчиться, поки Ізраїль не поверне заручників до своїх домівок.

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