“Ізраїль засліплений люттю”: чому наступ у Рафаху може призвести до бійні — CNN

Все більше країн і міжнародних організацій намагаються переконати Ізраїль зупинити запланований наступ.

У Рафаху здіймається паніка, оскільки відчайдушні палестинці вирішують, чи тікати з останнього притулку в Газі, в той час як Ізраїль розробляє плани наземного наступу, який, як попередив глава гуманітарної місії ООН, може призвести до “бійні”.

Про це пише CNN.

Все більше країн і міжнародних організацій намагаються переконати Ізраїль зупинити запланований наступ, а прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар звинуватив країну в тому, що вона “засліплена люттю”.

У вівторок, 13 лютого, уряд Південної Африки звернувся з “терміновим запитом” до Міжнародного суду ООН з проханням визначити, чи вимагають тривалі військові дії Ізраїлю в південному місті Гази “використовувати свою владу, щоб запобігти подальшому неминучому порушенню прав палестинців в Газі”.

Ізраїль бомбардує Рафах повітряними ударами вже кілька тижнів і заявляє, що готовий до наземного наступу, оскільки альтернативою “є капітуляція перед ХАМАС і жертвування 134 особами”, заявив у вівторок в інтерв'ю CNN підполковник Пітер Лернер, маючи на увазі ізраїльтян, які перебувають у заручниках в Газі. “Це не варіант з точки зору Ізраїлю”, — сказав він.

Залишається незрозумілим, як і коли розгорнеться наземний наступ, і ця невизначеність посилює занепокоєння серед палестинців у Рафаху щодо того, куди йти і що робити.

Керівник гуманітарної місії ООН Мартін Гріффітс попередив у вівторок, що такий наступ може призвести до “бійні” і залишити гуманітарні зусилля в Газі “на порозі смерті”.

Він закликав Ізраїль прислухатися до застережень міжнародної спільноти щодо “небезпечних наслідків” наземного вторгнення, заявивши, що “історія не буде доброю”, якщо ці заклики будуть проігноровані.

Важкий вибір для 1,3 мільйона людей

Минулого тижня прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу наказав військовим країни спланувати “евакуацію населення” з Рафаха, заявивши, що Армія оборони Ізраїлю “незабаром увійде в Рафах, останній бастіон ХАМАСу”.

Речник ЦАХАЛу Лернер заявив, що військові мають на меті розробити план евакуації цивільного населення “з небезпечної зони” і відрізнити цивільне населення від бойовиків ХАМАСу. Однак, як він сказав у вівторок в інтерв'ю CNN, вони ще не представили свій план евакуації уряду.

Понад 1,3 мільйона людей зараз живуть у розкинутому наметовому містечку біля єгипетського кордону в Рафаху, єдиному номінально безпечному місці для палестинців, які тікають з півночі і центру Гази.

Сім'ї вже живуть в умовах гострої нестачі їжі, води, медикаментів і притулку, а також щоденного ризику бути вбитими ізраїльським вогнем.

Реакція міжнародної спільноти

Південна Африка назвала Рафах “останнім притулком для вцілілих людей в Газі” і припустила, що наступ Ізраїлю “буде серйозним і непоправним порушенням як Конвенції про геноцид”, так і січневого рішення Міжнародного суду ООН, яке вимагає від Ізраїлю вжити “всіх заходів” для запобігання геноциду в Газі.

Військові дії Ізраїлю в Рафаху “вже призвели і призведуть до подальших широкомасштабних вбивств, шкоди і руйнувань”, — заявив уряд у своєму запиті до Міжнародного суду.

Мешканці зараз стоять перед неможливим вибором: залишатися в місті і ризикувати потрапити в пастку кривавого ізраїльського наземного наступу або спробувати втекти з Рафаха, ризикуючи життям, до міст, спустошених ізраїльськими бомбардуваннями, де, за словами людей, що залишилися, вони були змушені пити воду з туалету і їсти траву, щоб вижити.

Палестинці в Рафаху “зазнали немислимих страждань’ після того, як “місяцями перебували в русі, долаючи бомби, хвороби і голод”, йдеться в заяві Гріффітса в ООН, опублікованій в понеділок: “Куди вони повинні йти? Як вони повинні залишатися в безпеці? У Газі більше нікуди йти”.

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Офіційні представники Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного кримінального суду, а також все більшої кількості країн, включаючи США, Європейський Союз, Велику Британію, Саудівську Аравію, Єгипет, Йорданію, Катар та інші, висловили стурбованість наземним наступом і його впливом на цивільне населення.

Китай у вівторок закликав Ізраїль припинити військові операції і зробити “все можливе”, щоб уникнути жертв серед цивільного населення. “Ми виступаємо проти і засуджуємо дії, спрямовані проти цивільних осіб і міжнародного права”, — йдеться в заяві представника МЗС Китаю.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що відповідь Ізраїлю на дії ХАМАСу є “непропорційною” і що “занадто багато загиблих палестинських цивільних, які не є бойовиками ХАМАСу”.

А король Йорданії Абдалла II під час візиту до Білого дому заявив, що наземна операція в Рафаху буде рівнозначна спустошенню. “Ми не можемо дозволити собі ізраїльську атаку на Рафах... Ми не можемо стояти осторонь і дозволити цьому тривати”, — сказав він.

“Існує ризик масового вбивства”

Деякі з найсильніших слів засудження з боку іноземного лідера пролунали від прем'єр-міністра Ірландії, який заявив в ірландському парламенті, що йому “дуже ясно”, що Ізраїль “не прислухається до жодної країни в світі”.

“Існує серйозний ризик масового вбивства в Рафаху, якщо відбудеться наземний штурм, — попередив Варадкар. — Вони [Ізраїль] засліплені люттю. І я вважаю, що вони збираються значно погіршити ситуацію для власної безпеки в довгостроковій перспективі, якщо підуть тим шляхом, яким вони йдуть”.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що його офіс “активно розслідує будь-які злочини, ймовірно скоєні” Ізраїлем і “глибоко стурбований повідомленнями про бомбардування і потенційне наземне вторгнення ізраїльських сил в Рафах”.

Хоча Рафах вважається останнім притулком для палестинців у Газі, місто вже кілька тижнів піддається ізраїльським авіаударам і обстрілам.

За даними Палестинського товариства Червоного Півмісяця, в понеділок в результаті “надзвичайно інтенсивних” ізраїльських ударів по багатьох місцях в Рафаху загинуло понад 100 осіб.

У понеділок речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі заявив, що “була ... хвиля ударів ізраїльських ВПС” по Рафаху “з метою дозволити” ізраїльським силам звільнити двох заручників, які перебувають у полоні з моменту нападу 7 жовтня, “і завдати удару по терористах ХАМАС в цьому районі”.

Удари, що тривають, викликали паніку в Рафаху, і палестинці зараз відчайдушно намагаються вирішити, чи залишатися їм там, чи евакуюватися.

“Минула ніч була дійсно жахливою, ми жили в страху, ніби це був Судний день”, — сказав один переселенець у відео, опублікованому Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Інші переміщені особи розповіли, що тікають з Рафаха і прямують до Аль-Магазі в центральній частині Гази, а також до Хан-Юніса на півдні анклаву.

Двоє ізраїльсько-аргентинських чоловіків, яких було врятовано під час рейду в понеділок, перебували в ув'язненні 128 днів після того, як їх захопили під час безчинств ХАМАСу, в результаті яких було вбито близько 1200 осіб і понад 240 взято в заручники.

Після звільнення в понеділок загальна кількість заручників, що залишилися в Газі, становить 134, повідомляє Хагарі. З них 130 заручників — жертви нападу 7 жовтня, 29 з яких загинули, а 101 вважається живим. Інші четверо утримувалися в Газі до нападу.

Ізраїльська громадськість чинить все більший тиск на Нетаньягу з вимогою звільнити заручників у Газі, а деякі сім'ї заручників відкрито критикують тактику уряду.

“Тільки продовження військового тиску до повної перемоги призведе до звільнення всіх наших заручників”, — заявив Нетаньяху після звільнення двох чоловіків.

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