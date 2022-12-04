Ізраїль завдав авіаудару по бойовиках ХАМАС у відповідь на обстріл

Ізраїльскі винищувачі атакували обʼєкти бойовиків терористичної організації ХАМАС в районі сектору Гази.

Про це повідомляє пресслужба армії оборони Ізраїлю.

У повідомленні вказується, що Ізраїль атакував бойовиків у відповідь на обстріл території країни.

Військові повідомили, що силами авіації був атакований тунель на півдні Гази, який використовували бойовики, а також завод для виробництва зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїльські військові завдали кілька ударів по військовому об'єкту на території сектору Гази.

Також ми інформували, що у Єрусалимі під час жорстких сутичок з поліцією Ізраїлю заарештували понад 20 палестинців.

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