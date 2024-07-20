Ізраїль завдав авіаудару по Ємену: порт Ходейда повністю обійнятий вогнем – страшні кадри пожежі

Удар по порту Ходейда був відповіддю на вчорашню атаку хуситів по Тель-Авіву.

Ізраїль підтвердив удар у відповідь, завданий у суботу, 20 липня, по паливному складу та нафтопереробному заводу в районі єменського порту Ходейда.

Про це пише Times of Israel.

Міністр оборони Йоав Галлант заявив, що Ізраїль завдав удару по хуситах у Ємені у відповідь на атаку по Тель-Авіву, де в п'ятницю вранці внаслідок удару безпілотника було вбито громадянина Ізраїлю.

"Пожежу, яка зараз палає в Ходейді, видно по всьому Близькому Сходу, і її значення очевидне. Хусіти атакували нас понад 200 разів. Уперше, коли вони завдали шкоди ізраїльському громадянину, ми завдали їм удару. І ми зробимо це в будь-якому місці, де це може знадобитися", — наголосив Галлант.

Два ночі тому, Yemen hit Tel Aviv with suicide drone.



Today, we gave them our reply.



The entire port був hit. Everything is up в flames.



We will show show all our enemies that enough is enough. pic.twitter.com/n3KS7uZ2Bh — Sharad Raj (@raj_r77402638) July 20, 2024

За даними військових, з листопада підтримувані Іраном єменські повстанці запустили по Ізраїлю понад 200 безпілотників і крилатих ракет. Більшість із них була перехоплена американськими військами, а в кількох випадках — ізраїльськими винищувачами та наземними системами ППО.

Хусіти заявили про велику кількість убитих та поранених внаслідок удару по порту та пообіцяли, що Ізраїль "заплатить за це високу ціну".

⚡ Spokesman of Armed Forces of #Yemen, Brigadier General Yahya Saree, said that #Israel targeted several civilian sites in Al-Hudaydah, including a power plant, port, and fuel tanks.



⚡ "The #Yemeni Armed Forces will respond to this blatant aggression by targeting vital… https://t.co/AaSYI95doZ pic.twitter.com/2DL3twKBtS — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) July 20, 2024

Представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі на пресконференції заявив, що літак, який брав участь в атаці по порту Ходейда в Ємені, успішно повернувся до Ізраїлю.

Після завдання удару по Ємену прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу виступив із відеозверненням і закликав міжнародну спільноту посилити заходи проти Ірану та його поплічників.

"Будь-який, хто бажає бачити Близький Схід стабільним і безпечним, має виступити проти осі зла і підтримати боротьбу Ізраїлю проти Ірану та його поплічників — у Ємені, в секторі Газа, в Лівані, скрізь", — заявив Нетаньягу.

За словами ізраїльського прем'єра, порт Ходейда був обраний як мета не випадково – хусіти використовували його як точку ввезення зброї, яку їм постачає Іран.

Нетаньягу також наголосив, що хусити загрожують свободі судноплавства на одному із найбільш завантажених судноплавних шляхів у світі.

Нагадаємо, вранці 19 липня у Тель-Авіві сталися потужні вибухи. Бойовики атакували місто за допомогою нового типу безпілотника. Щонайменше одна людина загинула і вісім отримали поранення.

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