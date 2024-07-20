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Ізраїль завдав авіаудару по Ємену: порт Ходейда повністю обійнятий вогнем – страшні кадри пожежі

Ізраїль завдав авіаудару по Ємену: порт Ходейда повністю обійнятий вогнем – страшні кадри пожежі

Ізраїль завдав авіаудар по єменському порту Ходейда / Фото: twitter.com

Удар по порту Ходейда був відповіддю на вчорашню атаку хуситів по Тель-Авіву.

Ізраїль підтвердив удар у відповідь, завданий у суботу, 20 липня, по паливному складу та нафтопереробному заводу в районі єменського порту Ходейда.

Про це пише Times of Israel.

Міністр оборони Йоав Галлант заявив, що Ізраїль завдав удару по хуситах у Ємені у відповідь на атаку по Тель-Авіву, де в п'ятницю вранці внаслідок удару безпілотника було вбито громадянина Ізраїлю.

"Пожежу, яка зараз палає в Ходейді, видно по всьому Близькому Сходу, і її значення очевидне. Хусіти атакували нас понад 200 разів. Уперше, коли вони завдали шкоди ізраїльському громадянину, ми завдали їм удару. І ми зробимо це в будь-якому місці, де це може знадобитися", — наголосив Галлант.

За даними військових, з листопада підтримувані Іраном єменські повстанці запустили по Ізраїлю понад 200 безпілотників і крилатих ракет. Більшість із них була перехоплена американськими військами, а в кількох випадках — ізраїльськими винищувачами та наземними системами ППО.

Хусіти заявили про велику кількість убитих та поранених внаслідок удару по порту та пообіцяли, що Ізраїль "заплатить за це високу ціну".

Представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі на пресконференції заявив, що літак, який брав участь в атаці по порту Ходейда в Ємені, успішно повернувся до Ізраїлю.

Після завдання удару по Ємену прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу виступив із відеозверненням і закликав міжнародну спільноту посилити заходи проти Ірану та його поплічників.

"Будь-який, хто бажає бачити Близький Схід стабільним і безпечним, має виступити проти осі зла і підтримати боротьбу Ізраїлю проти Ірану та його поплічників — у Ємені, в секторі Газа, в Лівані, скрізь", — заявив Нетаньягу.

За словами ізраїльського прем'єра, порт Ходейда був обраний як мета не випадково – хусіти використовували його як точку ввезення зброї, яку їм постачає Іран.

Нетаньягу також наголосив, що хусити загрожують свободі судноплавства на одному із найбільш завантажених судноплавних шляхів у світі.

Нагадаємо, вранці 19 липня у Тель-Авіві сталися потужні вибухи. Бойовики атакували місто за допомогою нового типу безпілотника. Щонайменше одна людина загинула і вісім отримали поранення.

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