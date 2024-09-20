Ізраїль завдав цілеспрямованого удару по Бейруту: ліквідовано командира "Хезболли"

За інформацію про місцеперебування Ібрагіма Акіля уряд США готовий був заплатити до 7 млн ​​дол.

Літаки ВПС Ізраїлю в п'ятницю, 20 вересня, завдали цілеспрямованого удару на основі розвідувальних даних по столиці Лівану Бейруту та знищили Ібрагіма Акіля, голову оперативного підрозділу "Хезболли" та командувача елітних сил терористів "Радван".

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Авіаудар ізраїльських сил був завданий по двох житлових будинках у передмісті Дахія, відомому оплоту "Хезболли", пише Times of Israel. За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, загалом загинуло дев'ятеро людей, ще 59 дістали поранення. Наразі рятувальники розбирають завали у спробі знайти зниклих безвісти.

"Тепер я можу підтвердити, що Ібрагім Акіль був знищений разом з іншими високопоставленими терористами сил "Радван". На його руках була кров багатьох безневинних людей", – заявив речник ЦАХАЛу, контрдмірал Даніель Хагарі.

Разом з Акілем було ліквідовано кілька інших ватажків терористів "Хезболли". За інформацією, отриманою Reuters від джерел у службах безпеки Лівану, Ізраїль завдав удару під час наради Акіля з іншими командирами "Радвана".

Що відомо про ліквідованого ватажка терористів

Акіль став бойовиком "Хезболли" в 1980-х роках і брав участь у багатьох терактах проти мирних жителів у кількох країнах. Від 2004 року він обіймав посаду начальника оперативного підрозділу "Хезболли", в якому відповідав за ракетні атаки, ППО та інші військові сфери. Пізніше він став командиром сил "Радван", елітного підрозділу терористів, головною метою якого є завоювання Галілеї та вбивство ізраїльтян.

Відомо, що в 1980-х роках Акіль організував захоплення американських і німецьких заручників у Лівані. Крім того, він керував терористичною атакою на посольство США в Бейруті у квітні 1983 року, жертвами якої стали 63 особи. Акіль також несе відповідальність за вибух у казармах морпіхів США у Лівані в жовтні 1983 року, внаслідок якого загинув 241 військовослужбовець.

Згідно з інформацією з сайту Держдепартаменту, США 2019 року оголосили Ібрагіма Акіля в розшук. За інформацію про його місцеперебування уряд Сполучених Штатів обіцяв виплатити 7 млн ​​дол.

Нагадаємо, атака Ізраїлю по Лівану триває. Розпочалася друга хвиля ударів по півдню країни. Обстріляно понад 70 різних об'єктів.

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