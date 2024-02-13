Ізраїль завдав масованих ударів на півдні Гази: десятки жертв, звільнено двох заручників — AP

Ізраїль завдав ударів по місту Рафах в Секторі Гази, проти чого виступали його західні партнери.

Ізраїльські сили врятували двох заручників рано вранці в понеділок, 12 лютого, штурмуючи квартиру в густонаселеному місті в Секторі Гази, яка перебувала під посиленою охороною, в той час як повітряні удари, завдані для прикриття рейду, вбили понад 60 палестинців, в тому числі жінок і дітей.

Про це пише Associated Press.

Порятунок у Рафаху ненадовго підняв дух ізраїльтян, пригнічених долею десятків заручників, яких утримує ХАМАС. Країна все ще не оговталася від минулорічного транскордонного рейду бойовиків, з якого почалася війна.

Нічні бомбардування принесли спустошення в Рафах, де проживає близько 1,4 мільйона людей, більшість з яких покинули свої домівки в інших частинах Гази, рятуючись від бойових дій. Кадри Associated Press показали велику територію зрівняних з землею будинків, пошматованих наметів і ряди закривавлених тіл, принесених до найближчих лікарень.

В результаті наступу Ізраїлю загинуло понад 28 000 палестинців на цій території, понад 80% населення було змушене покинути свої домівки, що спричинило масштабну гуманітарну кризу.

Понад 12 300 палестинських дітей і підлітків були вбиті в ході конфлікту, повідомило 12 лютого Міністерство охорони здоров'я Гази. Серед загиблих також близько 8400 жінок. Це означає, що діти і підлітки становлять близько 43% загиблих, а жінки і неповнолітні разом — три чверті.

Міністерство, яке не робить різниці між комбатантами і цивільними особами, надало цю статистику на запит AP. Ізраїль стверджує, що вбив близько 10 000 бойовиків ХАМАСу, але не надав доказів.

За даними ізраїльської влади, під час транскордонного рейду ХАМАС 7 жовтня загинуло приблизно 1200 осіб, переважно цивільних, а 250 осіб бойовики взяли в полон.

Ізраїль назвав Рафах останнім оплотом ХАМАСу на цій території і дав зрозуміти, що незабаром може розпочати наземний наступ на місто на південній околиці Сектору Гази.

Ізраїль заявляє, що близько 100 заручників залишаються в полоні ХАМАСу після того, як десятки були звільнені під час перемир'я в листопаді. ХАМАС також утримує останки ще близько 30 осіб, які були вбиті 7 жовтня або померли в полоні.

Уряд зробив звільнення заручників головною метою своєї війни, поряд зі знищенням військового та управлінського потенціалу ХАМАСу. Але в міру того, як бойові дії затягуються, в Ізраїлі з'явилися розбіжності щодо того, як їх визволити.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляє, що постійний військовий тиск призведе до звільнення заручників, хоча сім'ї заручників і багато їхніх прихильників закликають уряд укласти нову угоду з ХАМАСом.

Драматичний рейд

Речник ізраїльської армії контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що спецпризначенці увірвалися в квартиру на другому поверсі в Рафаху під обстрілом о 1:49 ночі в понеділок, після чого через хвилину були нанесені повітряні удари по прилеглих районах. За його словами, бойовики ХАМАСу охороняли заручників, а члени рятувальної команди прикривали заручників своїми тілами, коли розгорівся бій.

Армія ідентифікувала врятованих як 60-річного Фернандо Сімона Мармана і 70-річного Луїса Хара, яких викрали з кібуца Нір Іцхак 7 жовтня. Вони також мають аргентинське громадянство. Вони є одними з трьох заручників, яких вдалося врятувати; в листопаді була врятована жінка-військовослужбовиця.

За словами Хагарі, порятунок, який базувався на точних розвідувальних даних і планувався протягом певного часу, підбадьорив моральний дух ізраїльтян, але є невеликим кроком на шляху до звільнення решти заручників, які, як вважають, розпорошені і сховані в тунелях.

Ідан Бегерано, який бачив звільнених заручників у лікарні, куди їх доставили по повітрю, сказав, що ці двоє чоловіків були худі і бліді, але добре спілкувалися і добре орієнтувалися в навколишньому середовищі.

За словами Бегерано, Хар сказав йому про це одразу, як тільки побачив його: “У тебе сьогодні день народження”. Згідно з відео, опублікованим офісом Нетаньягу, чоловіки довго і зі сльозами на очах обіймалися зі своїми родичами в лікарні.

Fernando Marman and Louis Har, who were rescued last night from Gaza, were reunited with their families at Sheba Medical Center at Tel Hashomer.



Video: IDF Spokesperson pic.twitter.com/w8staKqEQ6 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) February 12, 2024

Читайте провідні новини дня:

Десятки загиблих в результаті ударів

Авіаудари були завдані по переповненому Рафаху посеред ночі, і десятки вибухів можна було почути близько 2 години ночі. Ашраф аль-Кідра, речник Міністерства охорони здоров'я, повідомив, що в результаті авіаударів загинуло щонайменше 67 осіб, серед яких жінки і діти.

Аль-Кідра сказав, що рятувальники все ще розбирають завали. Журналіст Associated Press нарахував щонайменше 50 тіл у лікарні Абу Юсеф ан-Наджар у Рафаху.

Мохамед Зогруб, палестинець, який живе в Рафаху, розповів, що бачив чорний джип, який промчав містом, після чого почалися сутички і масовані авіаудари.

“Ми з дітьми тікали від авіаударів в усіх напрямках”, — сказав він, перебуваючи на території, що була зрівняна з землею в результаті бомбардувань.

У соціальних мережах з кувейтської лікарні Рафаха з'явилися відеозаписи, на яких видно мертвих і поранених дітей. Ці кадри неможливо було одразу перевірити, але вони збігаються з повідомленнями AP.

Можна було побачити молодого чоловіка, який ніс тіло немовляти, яке, за його словами, було вбите під час нападу. Він сказав, що дівчинка, дочка його сусіда, народилася і загинула під час війни.

“Нехай Нетаньягу прийде і подивиться: Це одна з ваших цілей?”, — сказав він.

Занепокоєння щодо Рафаха

Нетаньягу заявив, що введення сухопутних військ в Рафах є необхідним для досягнення військових цілей Ізраїлю. У неділю, 11 лютого, Білий дім повідомив, що президент Джо Байден попередив Нетаньягу, що Ізраїль не повинен проводити там військову операцію без “надійного і здійсненного” плану захисту цивільного населення.

Більше половини 2,3-мільйонного населення Гази зараз знаходиться в Рафаху, де сотні тисяч людей живуть у розлогих наметових таборах і переповнених притулках ООН.

Зауваження Байдена, зроблені в телефонній розмові з Нетаньягу, були його найбільш рішучими висловлюваннями щодо можливої операції.

За словами високопоставленого представника американської адміністрації, значну частину розмови зайняло обговорення можливості укладення угоди про припинення вогню. Чиновник сказав, що після тижнів дипломатичних зусиль “майже” створена “основа” для угоди, яка може передбачати звільнення заручників, що утримуються ХАМАСом, в обмін на палестинських ув'язнених і припинення бойових дій.

Чиновник, який говорив про переговори на умовах анонімності, визнав, що “прогалини залишаються”, але відмовився надати деталі. Чиновник сказав, що військовий тиск на ХАМАС у південному місті Хан-Юніс протягом останніх тижнів допоміг наблизити угруповання до прийняття угоди.

Офіс Нетаньягу відмовився коментувати цю заяву. Раніше телеканал ХАМАС “Аль-Акса” процитував неназваного представника ХАМАС, який заявив, що будь-яке вторгнення в Рафах “підірве” переговори за посередництва Сполучених Штатів, Єгипту і Катару.

Байден і Нетаньягу виступили після того, як двоє єгипетських чиновників і західний дипломат заявили, що Єгипет погрожує призупинити мирний договір з Ізраїлем, якщо війська будуть введені в Рафах.

Читайте також: