Ізраїль завдав понад 380 ударів по “Хезболлі” за добу: що відомо про ескалацію в Лівані

Ізраїльські військові літаки / © Повітряні сили Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) протягом 24 годин завдала ударів по більш ніж 380 цілях угруповання “Хезболла” на території південного Лівану.

Про це повідомили ізраїльські військові.

Зазначається, що під удари потрапили пускові установки, штаби, а також місця перебування бойовиків. За даними ЦАХАЛу, атаки здійснювалися для підтримки операцій сухопутних військ у прикордонних районах.

Ізраїльські військові наголосили, що перебувають у стані підвищеної бойової готовності та готові діяти відповідно до подальших рішень політичного керівництва.

На тлі цих подій ситуація в регіоні залишається напруженою. Попри заяви про можливі дипломатичні кроки, бойові дії між Ізраїлем та “Хезболлою” тривають, що свідчить про подальшу ескалацію конфлікту.

Удари по Лівану

Ізраїль погодився на перемир’я з Іраном, але відмовився поширювати це рішення на Ліван. Тобто Ізраїль залишає за собою право продовжувати військові дії на цьому напрямку. Вже 8 квітня Тель-Авів здійснив масований удар по Бейруті. ЦАХАЛ заявив про найбільшу атаку та 100 цілей за 10 хвилин.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що США зірвали переговори ще до старту, бо не дотримався умов, які Тегеран визначив як основу для врегулювання. Йдеться, зокрема, про продовження атак на Ліван.

Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав «обґрунтованим непорозумінням» реакцію Ірану на удари Ізраїлю по об’єктах «Хезболли». Він наголосив, що ні Америка, ні Ізраїль не казали, «що Ліван буде частиною угоди про припинення вогню».