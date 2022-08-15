Ізраїль завдав серію ракетних ударів поряд із військовою базою Росії у Сирії - Reuters

У неділю, 14 серпня, Ізраїль завдав серію ракетних ударів по іранських об'єктах поблизу головних сирійських баз Росії на узбережжі Середземного моря.

За інформацією сирійських військових, удари по північно-східній околиці Дамаска вразили форпости проіранського угруповання "Хезболла".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на регіональну розвідку та сирійські військові джерела.

Офіцер сирійської армії в прибережному регіоні Тартус повідомив агентству на умовах анонімності, що іранська база поблизу села Абу-Афса, на південь від портового міста, була обстріляна поруч із протиповітряною обороною та радіолокаційною станцією.

Як пише видання, ізраїльські та регіональні військові експерти вважають, що останні удари є частиною ескалації конфлікту низької інтенсивності, метою якого було уповільнити посилення Ірану в Сирії.

Удари були завдані поблизу єдиної середземноморської бази російського флоту в порту Тартус, де пришвартовані російські військові кораблі, а головна російська авіабаза "Хмеймім" також розташована в сусідній провінції Латакія.

Західне ЗМІ додає, за останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по передбачуваним іранським цілям, але здебільшого уникав ударів по прибережних провінціях, де зосереджені основні військові сили Росії. Тим часом р осійські війська в Сирії регулярно "закривають очі на ізраїльські повітряні удари по передбачуваним спонсорованим Іраном розгортанням і передаванням зброї".

Нагадаємо, військовий експерт проаналізував, як війська із Сирії можуть вплинути на війну в Україні.

Ізраїль мобілізує 25 тисяч резервістів на тлі масштабного зіткнення з Палестиною

Читайте також: