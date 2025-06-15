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Ізраїль завдав ударів по ядерних об’єктах у Тегерані: знищено штаб іранського МО та архіви
Ізраїль завдав масштабного удару по ядерних об'єктах Ірану в Тегерані.
Армія оборони Ізраїлю завершила масштабну серію ударів у Тегерані по об'єктах інфраструктури іранського проєкту ядерної зброї та паливних танкерах.
Про це інформує армія Ізраїлю у повідомленні у соцмережах.
Нещодавно ВПС завершили масштабну серію ударів на основі розвідувальних даних по низці цілей у Тегерані, пов'язаних з проєктом ядерної зброї іранського режиму.
“Серед цілей були штаб-квартира Міністерства оборони Ірану, штаб-квартира ядерного проєкту SPND та додаткові цілі, що сприяли зусиллям іранського режиму щодо отримання ядерної зброї та де іранський режим сховав свій ядерний архів”, - йдеться у повідомленні.
Як ми писали раніше, за даними Fox News, Ізраїль 14 червня завдав удару по іранській газовій інфраструктурі поблизу Бандар-Аббаса. За словами ізраїльських чиновників, удар мав на меті надіслати сигнал чиновникам у Тегерані.