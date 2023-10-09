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Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази (відео)

Сектор Гази / Фото: flash90

ВПС Ізраїлю проводжують операцію зі знищення військового потенціалу ХАМАС,

Авіація Ізраїлю продовжує завдавати ударів по об'єктах терористичного угруповання ХАМАС на території Сектора Гази.

Про це інформує Times of Israel.

У повідомленні вказується що джерела видання у ВПС Ізраїлю повідомили, що за останні кілька годин було завдано ударів по командних пунктах, а також будівлям, де проживають бойовики ХАМАС.

Крім того, авіація Ізраїлю завдала удару по об'єктах, який використовується для розвідки ХАМАСУ, а також командний центр військово-морських сил бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран протягом кількох тижнів допомагав бойовикам терористичного угруповання ХАМАС готувати атаку на Ізраїль.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден оголосить про нову військову допомогу Ізраїлю через напад на країну палестинського ісламського руху ХАМАС.

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Дата публікації
Перегляди
2183
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