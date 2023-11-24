Ізраїль завдав ударів по обʼєктах Хезболли в Лівані

До цього бойовики Хезболли випустили кілька ракет у північні райони Ізраїля.

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по обʼєктах Хезболли на території Лівану.

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Про це інформує пресслужба ЦАХАЛ.

"Сьогодні вдень було виявлено кілька запусків з Лівану в різні місця на півночі Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ завдає ударів по джерелах вогню", - йдеться у повідомленні.

Крім того, винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по об'єктах терористів Хезболли в Лівані, включаючи стартові майданчики, з яких протягом останніх кількох днів здійснювалися запуски в бік Ізраїлю, і кілька військових об'єктів, де діяли терористи Хезболли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі розкрили, скільки ще вони збираються воювати з ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль та ХАМАС проведуть перший обмін заручниками у пʼятницю.

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