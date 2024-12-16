Ізраїль завдав ударів по обʼєктах у сирійському Тартусі, де розташована російська база

У Тартусі ціллю ударів стала військова база сил ППО та склад ракет "земля-земля".

Армія Ізраїля завдала серії потужних ударів по військових обʼєктах на території портового міста Тартус у Сирії, де розташована військова база, якою користувалася РФ.

Про це інформує The Times of Israel.

Повідомляється, що війська Ізраїлю також завдали ударів по цілях в сирійській провінції Латакія.

Сирійський військовий оглядач назвав ці удари найпотужнішими за понад десять років — з 2012-го.

Джерела у Сирії повідомляють, що у Тартусі ціллю ударів стала військова база сил ППО та склад ракет "земля-земля".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль отримав можливість завдати удару по ядерних об'єктах Ірану.

Крім того, ми раніше інформували, що Нетаньягу віддав наказ ізраїльській армії захопити буферну зону у Сирії.

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