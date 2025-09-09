Ізраїль завдав ударів по столиці Катару: яка ціль уражена

Вибухи у Катарі

У Досі, столиці Катару, 9 вересня пролунали вибухи. Ізраїль завдав ударів по місту.

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Попередньо, лідер ХАМАС у Газі Халіль аль-Хайя був головною ціллю ізраїльського нападу.

Ізраїль вдарив по керівництву ХАМАС у Досі (Катар)

Так, ЦАХАЛ вдарив по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС. Очікуємо на деталі.

Згодом ЗМІ Катару з посиланням на провідне джерело в ХАМАС повідомили, що делегація керівництва угрупування на чолі з Халілом Аль-Хайя вижила.

Раніше Ізраїль знищив 15-поверхову будівлю.

У п’ятницю, 5 вересня, Армія оборони Ізраїля вдарила ракетами по хмарочосу Муштаха в місті Газа. Кадри обвалення 15-поверхової будівлі з’явилися у Мережі. За даними ізраїльської сторони, його використовувало угруповання ХАМАС.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац раніше натякав на майбутні операції у місті. Там наголосили: активність ЦАХАЛу зростатиме, «допоки вбивці та ґвалтівники ХАМАС не приймуть умови Ізраїлю щодо припинення війни».