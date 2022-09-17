Ізраїль завдав удару по аеропорту та околицях столиці Сирії: загинуло 5 солдатів

У ніч проти суботи, 17 вересня, Ізраїль завдав ракетних ударів по міжнародному аеропорту Дамаска в Сирії та інших позиціях на південь від столиці.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство оборони Сирії.

У заяві оборонного відомства сказано, що сирійська ППО перехопила атаку та збила більшість ракет.

Ті снаряди, які досягли цілі, убили п'ятьох солдатів і завдали матеріальних збитків, спричинивши руйнування.

Наразі невідомо, чи вплинув удар на роботу аеропорту.

Ізраїль посилив удари по сирійських аеропортах, щоб перешкодити використанню Тегераном повітряних ліній для постачання зброї союзникам у Сирії та Лівані, включно із ісламістською організацією Хезболла, яку Ізраїль та США визнають терористичною.

Тегеран використовує авіаційний транспорт як більш надійний засіб перевезення військової техніки для своїх союзників у Сирії після збоїв у наземних перевезеннях.

Нагадаємо, раніше Ізраїль завдав серію ракетних ударів по іранських об'єктах поблизу головних сирійських баз Росії на узбережжі Середземного моря.

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