Світ
917
Ізраїль завдав удару по лікарні в Газі: загинули журналісти Al Jazeera та Reuters (фото)

Перша ракета прилетіла на четвертий поверх лікарні, а за кілька хвилин друга влучила у будівлю, коли на місце прибули рятувальники.

Віра Хмельницька
Ізраїль завдав удару по лікарні в Газі: загинули журналісти Al Jazeera та Reuters (фото)

Внаслідок ізраїльського авіаудару по лікарні в Газі загинули 5 журналістів Фото ілюстративне

П’ятеро журналістів, серед яких фотограф Al Jazeera Мохаммад Салама, загинули внаслідок ізраїльського удару по медичному комплексу Насер на півдні Гази. Загалом унаслідок атаки загинуло щонайменше 20 людей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, передає aljazeera.

За даними відомства, удар було завдано у так званому «подвійному форматі»: перша ракета влучила у четвертий поверх лікарні, а через кілька хвилин друга — у той момент, коли на місце прибули рятувальники.

Жертви загинули на четвертому поверсі лікарні внаслідок подвійного удару – спочатку влучила одна ракета, а потім ще одна, коли прибули рятувальники Фото: Аль-Джазіра

Жертви загинули на четвертому поверсі лікарні внаслідок подвійного удару – спочатку влучила одна ракета, а потім ще одна, коли прибули рятувальники Фото: Аль-Джазіра

Серед загиблих також:

  • Хуссам аль-Масрі, фотокореспондент агентства Reuters;

  • Маріам Абу Даκка, яка співпрацювала з The Independent Arabic та Associated Press;

  • Муаз Абу Таха, журналіст кількох місцевих ЗМІ;

  • Ахмед Абу Азіз, журналіст мережі Quds Feed Network, який помер від отриманих поранень.

У заяві урядового медіаофісу Гази йдеться, що «журналісти були вбиті під час виконання професійних завдань».

«Ізраїльська армія завдала злочинного удару по групі репортерів у лікарні Насер у Хан-Юнісі», — йдеться у заяві.

Агентство Reuters повідомило, що їхня пряма трансляція з лікарні, яку вів оператор аль-Масрі, раптово обірвалася саме в момент першого удару.

Нагадаємо, у травні Ізраїль обстріляв групу дипломатів із майже 20 країн і перепросив за "незручності". Жоден із дипломатів, які представляють країни Європейського Союзу, Велику Британію, Канаду, Китай, Росію та інші країни тоді не постраждав.

917
