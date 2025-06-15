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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ізраїль завдав удару по Міноборони Ірану в Тегерані — пошкоджено офіс оборонних інновацій

Ізраїль продовжує атакувати Іран.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ізраїль атакує Іран

Ізраїль атакує Іран / © із соцмереж

Ізраїль атакував штаб-квартиру Міноборони Ірану в Тегерані, одне з офісних приміщень пошкоджено.

Про це інформує Напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim.

Також постраждала організація оборонних досліджень та інновацій при відомстві.

Як ми писали раніше, за даними Fox News, Ізраїль 14 червня завдав удару по іранській газовій інфраструктурі поблизу Бандар-Аббаса. За словами ізраїльських чиновників, удар мав на меті надіслати сигнал чиновникам у Тегерані.

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