Ізраїль завдав удару по російській авіабазі у Сирії: знищено вантаж іранської зброї для "Хезболли"

Система ППО на російській авіабазі намагалася, але не змогла збити ізраїльські ракети.

У ніч проти четверга, 3 жовтня, поблизу з єдиною російською авіабазою в Сирії пролунала серія сильних вибухів. Імовірно, Ізраїль авіаударом знищив партію зброї, яку переправляли з Ірану для терористів "Хезболли" через російську авіабазу Хмеймім.

Про це пише BILD.

Свідки у місті Джебла, за 5 км від якого розташована російська авіабаза, повідомляли про потужні вибухи з боку Хмеймім. Незабаром після вибухів представники "Хезболли" та сирійські ЗМІ повідомили, що російську авіабазу атакували ВПС Ізраїлю.

Ізраїль вже багато років завдає авіаударів по об'єктах на території Сирії, щоб розірвати шляхи постачання зброї терористам у Лівані, але російська військова база вперше стала ціллю подібної атаки.

"Ізраїльська атака була спрямована на склад всередині російської бази Хмеймім. Ізраїль розбомбив базу за годину після прибуття на неї іранського літака Qeshm Fars Air", — написав журналіст опозиційної сирійської телекомпанії Syria TV Абдулла аль-Муса.

Водночас від свого турецького колеги видання отримало інформацію, що іранський літак прибув на російську авіабазу о 10-й ранку в середу, 2 жовтня і вилетів знову через сім годин. Тобто ізраїльська атака почалась, коли іранського літака вже не було на базі, а вантаж, який він доставив, встигли скласти для тимчасового зберігання.

"Причиною нападів став вантаж, який він [іранський літак – ред.] перевозив під виглядом гуманітарної допомоги для ліванців", – додало турецьке джерело видання.

З інших джерел журналістам стало відомо, що вантаж іранської зброї зберігався за 700 метрів від російської військової бази, де і був знищений влучним ударом ізраїльтян. Джерела також повідомили, що система ППО на російській авіабазі намагалася, але не змогла збити ізраїльські ракети.

Нагадаємо, вранці четверга, 3 жовтня, Ізраїль бомбардував центр Бейрута, столицю та найбільше місто Лівану. Найімовірніше, ціллю був удар по будівлі в центральному районі Бачура біля парламенту. У Лівані повідомили, що внаслідок ізраїльського удару в місті є загиблі та поранені.

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