Ізраїль завдав удару по столиці Лівану: багато загиблих та поранених - Reuters

Найімовірніше, ціллю був удар по будівлі в центральному районі Бачура біля парламенту.
Вранці четверга, 3 жовтня, Ізраїль бомбардував центр Бейрута, столицю та найбільше місто Лівану. Щонайменше шестеро людей, семеро дістали поранення.
Про це пише Reuters.
Ізраїль заявив, що завдав точного авіаудару по Бейруту. За словами очевидців, вони почули потужний вибух.
Видання із посиланням на джерело в службах безпеки повідомляє, що ціллю був удар по будівлі в центральному районі Бачура біля парламенту.
За словами представників охорони здоров'я Лівану, щонайменше шестеро людей загинули і семеро отримали поранення.
Напередодні армія оборони Ізраїлю закликала жителів ліванських сіл, які покинули свої домівки, не повертатися додому до подальших розпоряджень.
Нагадаємо, що на Близькому Сході загострилася ситуація. Що відомо про ракетний удар по Ізраїлю та операцію в Лівані - читайте ТУТ.
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