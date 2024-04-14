Ізраїль завдав удару у відповідь: знищено завод з виробництва зброї (відео)

Винищувачі ізраїльської армії відповіли на нічні обстріли Ізраїлю з боку проіранського угруповання “Хезболла”, яке базується на території Лівану.

Про це повідомляє видання The Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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У повідомленні йдеться, що літаки ЦАХАЛ завдали авіаудару по значному об’єкту з виробництва зброї в районі міста Набі Чіт. Це територія на північному сході Лівану, недалеко від міста Баальбек, яке вважається оплотом бойовиків “Хезболли”.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що цей удар став відповіддю на близько 40 ракет, випущених “Хезболлою” по півночі Ізраїлю під час масованої нічної атаки Ірану.

Ізраїль знищив об'єкт “Хезболли” з виробництва зброї в Лівані

Нагадаємо, у ніч проти 14 квітня Іран здійснив масовану повітряну атаку на Ізраїль, випустивши кілька сотень безпілотників, крилатих та балістичних ракет. Проіранські угруповання в Іраку, хусити в Ємені та “Хезболла” в Лівані доповнили атаку Ірану своїми власними повітряними нападами на Ізраїль.

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