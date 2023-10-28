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Ізраїль завдає найінтенсивніші удари по Сектору Гази від початку війни – ЗМІ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ізраїль завдає найінтенсивніші удари по Сектору Гази від початку війни – ЗМІ

Сектор Гази після ударів Ізраїлю / Фото: Associated Press

Жителі Гази повідомляють про інтенсивніші удари з боку ЦАХАЛ.

Жителі Сектору Гази стверджують, що ізраїльські атаки минулої ночі були найінтенсивнішими за останні три тижні.

Про це пише Haaretz.  

Так, за словами мешканців, безперервного обстрілу зазнавали східні райони Гази, особливо північний сектор – від табору біженців Джабалія до Бет-Лахії та Бет-Хануна.  

Повідомлялося також про напади у центральній частині Сектора Гази та у Хан-Юнісі на півдні. 

ХАМАС та "Ісламський джихад" повідомляли про бої з ізраїльськими військами на півночі Гази.

"Поки неясно, скільки людей загинуло внаслідок цих нічних ударів, оскільки зв'язок із медичними бригадами на місцях було перервано через відсутність зв'язку. Медики також не змогли дістатися до місць через масовані атаки, що продовжуються", - пише видання.

Нагадаємо, війська Ізраїля  27 жовтня здійснили вторгнення до Гази після того, як вони почали інтенсивний обстріл анклаву артилерією та ракетами, випущеними з військових літаків.

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