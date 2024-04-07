Ізраїль завершив наземну операцію в Секторі Гази – подробиці

Рішення було прийнято менш ніж через два дні після того, як Ізраїль відкрив перетин Ерез і порт Ашдод для передавання гуманітарної допомоги.

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ 7 квітня оголосила про завершення наземної операції в Секторі Гази та виведення військ з півдня регіону.

Про це пише The Jerusalem Post.

ЦАХАЛ вивів 98-му дивізію з Хан-Юніса – на півдні Гази, залишивши бригаду "Нахаль" та частини 401-ї бригади у північній і центральній частині Гази.

Високопосадовець ЦАХАЛу заявив, що ця зміна не має нічого спільного з тиском США після загибелі семи працівників гуманітарної допомоги під час удару Ізарїля.

Рішення також було прийнято менш ніж через два дні після того, як Ізраїль відкрив перетин Ерез і порт Ашдод для передавання гуманітарної допомоги, рішення, прийняті під загрозою США потенційної втрати збройової підтримки після того, як Єрусалим протягом місяців відмовлявся від цих запитів Вашингтона.

Видання зазначає, що з одного боку, палестинці можуть вільно пересуватися південною Газою та Хан-Юнісом і що існує повний вакуум для запобігання поверненню правління ХАМАСу, але ЦАХАЛ тримає північну та центральну Газу відрізаними від півдня.

Це означає, що палестинці не можуть рухатися з півдня на північ і що понад два мільйони палестинців, понад половина з яких є жителями північної частини Гази, залишаються відокремленими від своїх громад.

Офіційний представник ЦАХАЛу сказав, що якщо більше палестинців покинуть Рафах, евакуювати цивільних осіб, які залишилися, буде легше без необхідності вживати активних, агресивних заходів для їх переміщення.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю заявила, що її операція з повторного захоплення госпіталю Шифа показує, що вона може швидко проникнути й знищити ХАМАС, якщо той спробує реформувати військові підрозділи.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Ізраїль завдав ударів по таборах Хезболли в Лівані.

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